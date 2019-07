Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Ieri | 1 luglio 2019 | Cosa è successo | Coppie | Falo

TEMPTATION ISLAND 2019 RIASSUNTO SECONDA PUNTATA – Non esiste estate senza Temptation Island. Il popolare reality di Canale 5 continua a macinare grandi ascolti e un successo sui social davvero unico per un programma estivo. Ma cosa è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2019 in onda ieri 1 luglio in prima serata? Ci sono stati falò di confronto? Ecco un riassunto completo della seconda puntata.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Cosa è successo | Arcangelo e Nunzia

La seconda puntata di Temptation Island 2019 si apre con l’atteso confronto tra Arcangelo e Nunzia. I due sono fidanzati da ben 13 anni, ma i dubbi, soprattutto da parte di lei, non mancano. Dubbi che diventano certezze dopo i video che le vengono mostrati nel pinnettu: sembra proprio che il suo Arcangelo, convinto in quel momento di non essere ripreso, si sia baciato con la tentatrice Sonia.

Inoltre la ragazza single dice una frase che rappresenta la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Io con il fatto che stai da tredici anni con questa e l’hai sempre tradita, io che cosa posso pensare?”. Per questo Nunzia decide di chiedere un falò di confronto immediato.

Nel falò il ragazzo nega di aver mai tradito la sua fidanzata, ma Nunzia è risoluta: “Non mi fai schifo, Arcangelo, io mi faccio schifo per aver passato tredici anni della mia vita con te”. Arriva dunque il primo colpo di scena di questa edizione di Temptation Island 2019: Arcangelo e Nunzia, dopo 13 anni di fidanzamento, decidono di dirsi addio. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Scoppia così la prima coppia, grazie a un video fatto in un momento in cui Arcangelo pensava di non essere ripreso.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Andrea e Jessica

Si passa ad un’altra coppia: Andrea e Jessica. Già dalla prima puntata la ragazza si era avvicinata al single Alessandro. In un nuovo video Jessica si lascia accarezzare le gambe e baciare dal tentatore: immagini che lasciano Andrea basito.

Il fidanzato reagisce così: “Già se tu devi mettere a confronto me e Alessandro sulla bellezza, tu dovresti scegliere me, hai già perso. Perché se a me mi chiedono di scegliere tra Sabina o tra Jessica, io dico Jessica”.

A sua volta, dopo il falò delle ragazze, Jessica torna dal suo tentatore Alessandro e gli rivela: “Ho voglia di tornare a provare delle emozioni, delle cose positive così come delle emozioni negative”.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Katia e Vittorio

Tra le concorrenti più esuberati di questa edizione di Temptation Island 2019 c’è sicuramente Katia, fidanzata con Vittorio. “Lei è sempre stata una ragazza così, fotonica come dice lei, e mi sono innamorato di lei proprio per questo”, dice lui.

Ma Katia è sempre più presa dal single Giovanni, tanto da dire “Se ci faccio un’altra esterna cedo” e, rivolgendosi direttamente al tentatore, fa una proposta piccante: “Cavalcami”. Vittorio, visibilmente nervoso, interrompe il filmato.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Ilaria e Massimo

Passiamo a Ilaria e Massimo. Lei è molto attratta dal single Javier, mentre lui dalla ex del Grande Fratello Federica Lepanto. Massimo, ingelosito per le immagine che vede della sua fidanzata, sbotta: “Lo stupido sono io che mi faccio problemi, ma la faccio schiattare. E questa è una donna innamorata? Lei nella coppia faceva la santarella”.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Sabrina e Nicola

Sabrina e Nicola sono fidanzati e si amano, ma a preoccupare, soprattutto lei, è la differenza d’età di ben 12 anni. Filippo non ha nessun video per lei: “Io sono spaventata perché nel giro di una settimana sto mostrando davvero di avere interesse per un’altra persona. C’è in me un dubbio, ci sono paure e tante cose perché mi ritrovo davanti di nuovo una persona giovane”, commenta Sabrina.

Riassunto seconda puntata Temptation Island 2019 | David e Cristina

Spazio anche a David e Cristina, che si sono conosciuti a Uomini e Donne. La fidanzata ha un’esterna con il single Sammy. Tra i due sembra esserci grande intesa, tanto che il tentatore rivela: “Io ci avrei già provato, ma ti rispetto perché sei fidanzata. Al di là dell’attrazione fisica, tu sei una persona che al di fuori di qua conoscerei”.

Al tempo stesso lei vede un video di David con la single Giovanna: “Ho visto un David che non conoscevo, ma so bene che se lui dovesse vedermi in quegli atteggiamenti andrebbe fuori di matto. Se li fai devo mettere in dubbio le tue parole e mettere in dubbio tutto il resto”.

Riassunto seconda puntata Temptation Island 2019 | Nuovo falò di confronto

Dopo essersi detti addio, Nunzia chiede un nuovo falò di confronto con Arcangelo: “Ho bisogno di dirgli delle cose anche io, ho bisogno di dirgli quello che provo e penso, perché non lo facevo da parecchio tempo”. Come andrà a finire? Lo scopriremo nella prossima puntata di Temptation Island 2019, in onda lunedì prossimo 8 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.

Temptation Island 2019 riassunto seconda puntata | Le sei coppie

Ecco i profili completi delle sei coppie di questa edizione di Temptation Island:

