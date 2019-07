Temptation Island, scoppia la prima coppia: Nunzia lascia Arcangelo (ma poi ci ripensa)

A Temptation Island 2019 scoppia già la prima coppia, quella composta fra Nunzia e Arcangelo. Lunedì 1 luglio è andata in onda la seconda puntata dello show televisivo su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e se ne sono viste delle belle.

Temptation Island 2019, che cosa è successo nella seconda puntata?

Il rapporto fra Nunzia e Arcangelo sembra definitivamente giunto al capolinea: la coppia, che era unita da ben 13 anni, si è sgretolata sotto i colpi dell’isola delle tentazioni. Ma cosa è successo?

Nunzia, 26enne napoletana, ha chiesto il falò anticipato, infastidita da alcuni atteggiamenti dell’esuberante fidanzato, Arcangelo. Credendo di non essere ripreso, infatti, Arcangelo si era precedentemente confidato con la tentatrice Sonia: “Non sono fatto per essere fidanzato- le aveva detto- ho provato a lasciarla, ma lei si attaccava come le cozze”.

Per poi rincarare: “Me la tengo buona e faccio i c***i”. Parole che, non c’è bisogno di dirlo, hanno fatto andare su tutte le furie Nunzia. Come se non bastasse, la 26enne ha ascoltato l’osservazione di Sonia, che ha affermato, pensando di non essere ripresa, di non sapere se fidarsi o meno di Arcangelo, visto che lui tradisce da 13 anni la fidanzata.

Per di più, quando il conduttore, Filippo Bisciglia, gli ha comunicato il falò anticipato, Arcangelo si è mostrato infastidito: “Dopo solo una settimana mi vuole portare via? Io non ho fatto nulla, non vado al falò”, ha reagito.

Alla fine, dopo varie insistenze, il falò anticipato ha luogo ed è a questo punto che Nunzia ha lasciato Arcangelo.

“Per me non esisti più, ti ho eliminato”.

Alla domanda del conduttore se volesse uscire con il fidanzato, la napoletana ha risposto di no. Arcangelo si è dichiarato dello stesso avviso.

Fine della decennale relazione? Non è del tutto certo. Per conoscere gli sviluppi bisognerà infatti aspettare il falò straordinario, lunedì prossimo.

