Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Medical drama | Episodi | 2 luglio 2019

STASERA IN TV RAI 1 THE RESIDENT – Viale Mazzini prosegue nel suo tentativo di replicare il successo di The Good Doctor e anche questa sera, martedì 2 luglio 2019, per la seconda settimana consecutiva manda in onda in prima serata su Rai 1 la fiction The Resident.

La serie, una produzione americana portata in Italia prima da Fox e poi dalla Rai, arriva questa sera con altri tre episodi.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

Tutti i programmi di questa sera in tv

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Di cosa parlano gli episodi di stasera

Dopo il discreto successo della prima puntata di settimana scorsa, con i primi tre episodi di The Resident, questa sera si replica dunque con altrettante puntate.

I titoli degli episodi di questa sera sono “Crisi di identità”, “Errore fatale” e “Costi quel che costi”. L’ospedale al centro della storia sarà in difficoltà economiche, come abbiamo visto già nei primi episodi: si parla di taglio di finanziamenti e le ripercussioni sull’umore dei medici sono palesi.

In più, in uno degli episodi uno dei chirurghi dell’ospedale sarà costretto, proprio a causa della mancanza di fondi, a operare simultaneamente più pazienti in sala operatoria.

Nel frattempo, i protagonisti Conrad, Devon e Nicolette hanno a che fare con i casi di alcuni pazienti che li mettono fortemente in difficoltà, spingendoli a scelte forti e talvolta in controtendenza rispetto alla volontà dei vertici della struttura.

Le anticipazioni della seconda puntata di The Resident

Stasera in tv Rai 1 | The Resident | Orario

Cresce dunque l’attesa dei telespettatori per le nuove puntate di The Resident, una fiction che ha dimostrato come il pubblico italiano sia molto affezionato al genere medical.

L’appuntamento con il secondo ciclo di tre puntate è per questa sera, martedì 2 luglio 2019, su Rai 1.

L’orario di inizio del film è alle 21.25.

Il cast del secondo episodio di The Resident