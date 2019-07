🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Seconda puntata | Replica | 2 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 ROSY ABATE – Non sapete cosa guardare questa sera? Poco male, perché Canale 5 manda in onda un ciclo di repliche di Rosy Abate, l’amata serie spin-off di Squadra Antimafia andata in onda nel 2017.

Una scelta intelligente, quella di Mediaset, per rispolverare la memoria di chi non è pronto al ritorno di Rosy Abate con la seconda stagione, prevista per quest’autunno.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

La fiction spin-off parte con una Rosy che non è più la Regina di Palermo ma una donna come tante, che si è allontanata dalla malavita per approcciarsi a uno stile di vita più comune. Rosy infatti è arrivata sulla costa ligure, ha un lavoro come tanti e un fidanzato che si prende cura di lei.

Cosa succederà nella seconda puntata in onda questa sera, 2 luglio 2019?

Le anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Le anticipazioni

Questa sera Rosy avrà un altro grattacapo. Il commissario la informa che Francesco, il suo fidanzato, è morto a causa di un traffico illegale di droga. Rosy era già a conoscenza del suo coinvolgimento, Francesco la stava aiutando a concludere l’affare con i Marsigliesi.

Il cast della seconda puntata di Rosy Abate

I fratelli Sciarra sono riusciti a scappare con la droga, Rosy ha bisogno d’informazioni per riprendersi suo figlio Leonardo e va all’inseguimento dei due criminali.

In Francia, il potente boss Jean Balestica apprende della morte di suo figlio Simon e non vuole scendere a patti con nessuno, men che meno con i fratelli Sciarra. Sarà proprio alle loro calcagna che si scaglierà il boss malavitoso esattamente come Rosy.

La trama nel dettaglio della seconda puntata di Rosy Abate

Stasera in tv Canale 5 | Rosy Abate | Orario

Anche Rosy Abate, come tutti i programmi Mediaset o quasi, va in onda in prima serata seguendo Striscia La Notizia. La seconda puntata di Rosy Abate vi aspetta questa sera 2 luglio alle ore 21:25 su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming Rosy Abate

