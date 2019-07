Stasera in tv | 2 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | The Resident, Rosy Abate, Inghilterra-Usa, Storie maledette

STASERA IN TV 2 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 2 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 2 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – The Resident – S1E4 – Crisi d’identità

22:15 – The Resident – S1E5 – Errore fatale

23:00 – The Resident – S1E6 – Costi quel che costi

Questa sera Rai 1 propone tre nuovi episodi della prima stagione della serie The Resident, il nuovo medical drama sbarcato settimana scorsa sulla prima rete nazionale.

Trama: Incentrato su tre medici in diverse fasi della loro carriera e una giovane e determinata infermiera, The Resident è un nuovo medical drama provocatorio che alza il sipario per rivelare la verità di ciò che realmente accade, sia di buono che di cattivo, negli ospedali di tutti gli Stati Uniti.

Le anticipazioni degli episodi di oggi di The Resident

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

18:50 – Il Palio di Siena 2 Luglio 2019

20:00 – LOL 😉

20:30 – TG2 20.30

20.45 – Inghilterra-Usa femminile (diretta)

Su Rai 2 questa sera tornano i Mondiali femminili 2019 con la partita, un vero e proprio big match, tra Inghilterra e Stati Uniti, valida per le semifinali della Coppa del mondo che si sta giocando in Francia. I tifosi italiani non potranno più tifare per le nostre azzurre, sconfitte ai quarti di finale dall’Olanda, ma possono sempre godersi lo spettacolo di un Mondiale di calcio in diretta e in chiaro.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore – seconda parte

Questa sera Rai 3 arriva la seconda puntata dello speciale di Storie maledette, il celebre programma di Franca Leosini che indaga sui fatti di cronaca nera del nostro paese. Nell’episodio di oggi, si continua ad analizzare il caso dell’omicidio di Marco Vannini. In studio Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata di Marco, condannato a 5 anni (con pena ridotta dai 14 anni iniziali dalla corte d’Assise d’appello di Roma) per omicidio colposo.

Omicidio Marco Vannini: i dubbi e le incongruenze mai chiarite sulla morte del giovane di Ladispoli

Storie maledette: le frasi cult di Franca Leosini che l’hanno resa una star dei social

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 – Tempesta d’amore

20.30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Freedom – Oltre il confine

Su Rete 4 questa sera torna Roberto Giacobbo con il suo Freedom – Oltre il confine, il programma di approfondimento scientifico e culturale di Rete 4.

Stasera in tv 2 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.25 – Rosy Abate

Su Canale 5 arriva un altro episodio di Rosy Abate, la celebre serie tv – spin off di Squadra Antimafia – con protagonista Giulia Michelini, nel ruolo della famosa mafiosa palermitana della fiction. Dopo settimana scorsa, anche oggi Mediaset manda in onda le repliche della prima stagione. In attesa della seconda, in arrivo nel prossimo autunno.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Rosy Abate

Ecco il trailer:

Guida tv 2 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Transformers 3

Su Italia 1 questa sera arriva il terzo capitolo della saga di Transformers, con Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, Tyrese Gibson e John Turturro.

Trama: Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.

Ecco il trailer:

Programmi tv 2 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La 7 il palinsesto prevede una nuova puntata di In Onda, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Programmi tv 2 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 7

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:30 – Fantozzi in Paradiso

Su Tv 8 questa sera arriva un grande classico della comicità made in Italy, il film Fantozzi in Paradiso, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Plinio Fernando.

Trama: Ottavo film della serie con Paolo Villaggio. Stavolta Fantozzi muore e va in paradiso. “Come è umano lei…”

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:10 – Halloween (2018)

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tiramisù

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film Tiramisù, con Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua, Giovanni Esposito, Nicola Pistoia.

Trama: Antonio, rappresentante di prodotti farmaceutici, è sposato con la dolce Aurora. Nella loro vita bazzicano spesso Franco, il cinico cognato di Antonio trentenne divorziato e con una figlia di sette anni, e Marco, perennemente depresso a causa degli affari poco redditizi della sua enoteca. Timoroso che la moglie possa prima o poi stancarsi di lui e del suo poco successo professionale, Antonio un giorno dimentica in uno studio medico un tiramisù fatto da Aurora, che lui avrebbe dovuto portare alla Caritas. Un dottore lo assaggia e la vita di Antonio improvvisamente cambia. Il tiramisù diventerà il primo innocente gradino di una scala di intrallazzi che il maldestro Antonio riuscirà comunque a costruire per ottenere sempre più successo nel campo della sanità.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Sky Sport Mondiali Su Sky Sport Mondiali, invece, proseguono i Mondiali femminili 2019 in Francia. Stasera la prima semifinale, Inghilterra-Usa. Stasera in tv 2 luglio | Sky Uno 19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV Su Sky Uno questa sera arriva un nuovo episodio di Mollo tutto e cambio vita, in prima tv. Lidi esotici, clima favorevole e ambienti in cui domina la natura fanno sempre sperare in una migliore qualità della vita. I protagonisti di questa serie raccontano le loro storie quotidiane.