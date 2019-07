Rosy Abate trama seconda puntata | Ritrovare Leonardino | Di cosa parla l’episodio

ROSY ABATE TRAMA SECONDA PUNTATA – Questa sera torna la Regina di Palermo. Rosy Abate vuole riconquistare il pubblico di Canale 5 con un ciclo di repliche della prima stagione, in attesa dei nuovi episodi che piomberanno in tv in autunno di quest’anno.

Per affrontare al meglio l’attesa, Mediaset ha rispolverato i precedenti episodi e li ha mandati in prima serata per deliziare il suo pubblico in fermento.

Rosy Abate lo spin-off della fortunata serie Squadra Antimafia. Rosy, dopo essersi finta morta, si costruisce una nuova identità e si trasferisce in un piccolo centro della costa ligure spacciandosi per una persona normale con un comune lavoro e un compagno che si prende cura di lei. Ma la calma apparente dentro la quale si è rifugiata Rosy sta per terminare. La Regina di Palermo è pronta a tornare.

Di cosa parla il secondo episodio in replica il 2 luglio 2019? Vediamo insieme la trama.

Le anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate

Rosy Abate trama seconda puntata | Ritrovare Leonardino

Leonardo inizia il suo primo giorno di scuola mentre il vicequestore Luca Bonaccorso dà la brutta notizia a Rosy: Francesco, il suo fidanzato, è stato ucciso in un presunto scambio di droga finito male.

Dopo il funerale, Rosy propone ai fratelli Sciarra uno scambio: i soldi per il figlio, ma all’appuntamento del bambino non c’è traccia e Rosy viene attaccata dai due fratelli. Mentre tenta la fuga, la donna viene rapita da Bastelica che le dà 48 ore per recuperare i soldi dagli Sciarra.

Il cast della seconda puntata di Rosy Abate

Il vicequestore, scoperta l’identità dei due fratelli, mette sotto protezione Rosy ma la donna riesce a eludere la sorveglianza e scopre dove si trova la famiglia di Stefano Sciarra: raggiunta moglie e figlia, Rosy riesce a organizzare un incontro con il criminale ma questo viene poi arrestato. Così Rosy è costretta a fargli visita in carcere spacciandosi per la moglie Romina.

Riuscirà Rosy ad ottenere quel che le interessa? O dovrà fare i conti anche con Bastelica?

Rosy Abate vi aspetta questa sera in prima serata su Canale 5.

