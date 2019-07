Rosy Abate streaming seconda puntata | Dove vedere in tv | Stasera | 2 luglio 2019

ROSY ABATE STREAMING SECONDA PUNTATA – Questa sera, 2 luglio 2019, va in onda la seconda puntata di Rosy Abate, la celebre fiction che ha visto protagonista Giulia Michelini in replica quest’estate su Canale 5.

La seconda e nuovissima stagione di Rosy Abate è prevista per l’autunno di quest’anno ma, in attesa delle novità, pregustiamoci la replica della prima stagione.

Le anticipazioni della seconda puntata di Rosy Abate

Rosy Abate è lo spin-off di Squadra Antimafia, una fiction tanto amata dagli italiani dalla quale Rosy si è dissociata fingendo la sua morte. Lo spin-off riparte con una nuova Rosy, che ha preso le distanze dalla vita malavitosa di un tempo e si è trasferita con una nuova identità e un nuovo compagno sulla costa ligure.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

La sua vita viene sconvolta di nuovo quando la polizia la informa della morte di Francesco, il suo fidanzato, invischiato in un traffico illecito di droga.

Rosy Abate streaming seconda puntata | Dove vedere in tv

Rosy Abate, celebre spin-off di Squadra Antimafia, è andato in onda con la prima stagione nel 2017 e Canale 5 l’ha riproposto in prima serata anche durante l’estate 2019, tamponando l’attesa della nuova stagione.

Canale 5, il canale ammiraglio della Mediaset, è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Rosy Abate streaming seconda puntata | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece questa sera non può seguire Rosy in tv, ma vuole farlo in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet sarà felice di sapere che MediasetPlay mette a vostra disposizione tutti i suoi programmi in onda in televisione anche sulla sua piattaforma. Tutto quello che dovete fare è accedere, registrarvi anche tramite Facebook e poi cliccare sul contenuto di vostro interesse.

Rosy Abate vi aspetta questa sera, 2 luglio 2019, in prima serata – 21:25 – su Canale 5.