Rosy Abate cast seconda puntata | Attori e personaggi | Giulia Michelini

ROSY ABATE CAST SECONDA PUNTATA – Questa sera, 2 luglio 2019, torna Rosy Abate ad animare le serate estive del pubblico di Canale 5. In vista delle nuove puntate (che andranno in onda in autunno), Mediaset ha pensato di rispolverare la memoria degli accaniti fan con un ciclo di repliche della prima stagione.

Dov’eravamo rimasti? Rosy Abate è lo spin-off della fortunata serie tv Squadra Antimafia, dalla quale Rosy ha preso le distanze dopo aver finto la sua morte. La Regina di Palermo ha abbandonato la malavita e si è trasferita sulla costa ligure per iniziare una vita normale, finché il richiamo è diventato troppo forte da ignorare ed è partita alla conquista di Napoli.

In questa seconda puntata, Rosy vuole riprendersi suo figlio ma s’imbatterà nei fratelli Sciarra e Bastelica, invischiati in un traffico di droga.

Quali attori troveremo in questo secondo episodio di Rosy Abate? Vediamolo insieme.

Rosy Abate cast seconda puntata | Attori e personaggi

Torna come protagonista indiscussa Giulia Michelini, l’attrice divenuta volto iconico della Regina di Palermo alias Rosy Abate. L’attrice romana, classe 1985, ha recitato in diversi film come Ricordati di me, Immaturi e A casa tutti bene.

Nel cast di questa sera vedremo anche Luca Bonaccorso, il miglior amico di Francesco che lavora in commissariato ed è interpretato da Mario Sgueglia.

Ancora vedremo Mirko e Stefano Sciarra, due mafiosi siciliani con cui Rosy dovrà interagire per recuperare suo figlio. Mirko è interpretato da Fulvio Pepe, mentre Stefano è interpretato da Fiodor Passeo.

Come altro malavitoso troveremo Jean Bastelica, interpretato da Federico Scribani Rossi, padre di Simon Bastelica (interpretato da Chopin Yohann).

La trama nel dettaglio della seconda puntata di Rosy Abate

Infine, fulcro dell’attenzione di Rosy è suo figlio Leonardo, Leo interpretato da Vittorio Magazzù. Leonardo vive con una famiglia ricca a Roma e l’incontro con una particolare baby-sitter di nome Rosalia lo manda in panico perché la donna sostiene di essere sua madre.

Rosy Abate vi aspetta il 2 luglio 2019 in prima serata su Canale 5.

