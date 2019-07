Rosy abate anticipazioni | Seconda puntata | Ritrovare Leonardino | Canale 5

ROSY ABATE ANTICIPAZIONI – Questa sera, 2 luglio 2019, va in onda il secondo appuntamento con Rosy Abate, la fiction di Canale 5 con protagonista Giulia Michelini.

La fiction è in replica con la prima stagione, arrivata sui piccoli schermi nel 2017, per rinfrescare la memoria in vista dei nuovi episodi attesi per quest’autunno.

Il cast della seconda puntata di Rosy Abate

Dove siamo? Rosy, dopo aver finto la sua morte, si trasferisce lungo la costa ligure con una nuova identità intenzionata a ricominciare da capo. Conduce una vita normale, con un lavoro tradizionale e un compagno premuroso, ma il passato è sempre in agguato e lei non può sfuggirgli per sempre. La Regina di Palermo dovrà tornare a indossare la corona e conquistare Napoli.

Di cosa parla l’episodio in onda questa sera, 2 luglio 2019?

Rosy abate anticipazioni | Seconda puntata

La puntata di questa sera vedrà Rosy a pezzi. Francesco, il suo fidanzato, è morto mentre cercava di aiutarla nell’affare con i Marsigliesi. Nel frattempo, mentre Rosy piange la morte dell’amato, i fratello Mirko e Stefano Sciarra sono riusciti a scappare con la droga. Rosy ha bisogno d’informazioni per scoprire dove si trova suo figlio Leonardo e si mette alle calcagna dei due fratelli.

Tutto quello che c’è da sapere su Rosy Abate 2019

Nel frattempo, in Francia il potente boss Jean Bastelica, appresa la morte del figlio Simon, non vuole scendere a patti con nessuno. Al punto che i due fratelli Sciarra dovranno vedersela con lui e con Rosy. Chi riuscirà a trovarli per primo?

Riuscirà Rosy a vendicare la morte del suo amato e ritrovare sano e salvo suo figlio?

La trama nel dettaglio della seconda puntata di Rosy Abate

Rosy abate anticipazioni | Cosa sappiamo della seconda stagione?

Attenzione agli spoiler! In vista della seconda stagione, Canale 5 ha mandato in onda un ciclo di repliche della prima stagione di Rosy Abate. Ma cosa sappiamo della seconda stagione? I nuovi episodi saranno ambientati cinque anni dopo i fatti correnti, la donna uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena e cercherà di recuperare il rapporto con il figlio ormai cresciuto e in fase adolescenziale.

Rosy Abate vi aspetta con la replica della seconda puntata questa sera 2 luglio alle ore 21:25 su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming Rosy Abate