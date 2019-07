Regina Elisabetta Meghan Markle arrabbiata – La Regina Elisabetta ha il cuore spezzato a causa del comportamento dei due nipoti, e in particolare di quello di Harry e Meghan.

William e Harry non vanno d’amore e d’accordo, si sa, e non amano portare avanti progetti insieme come la Regina vorrebbe.

Esiste tra i due una rivalità crescente, generata anche dalla competizione tra le due rispettive mogli, Kate Middleton e Meghan Markle.

La sovrana ormai ci ha fatto il callo, ma il duca di Sussex e il duca di Cambridge non finiscono di stupirla.

Recentemente i due hanno fatto qualcosa che ha decisamente spezzato il cuore alla Regina.

Il principe Harry e sua moglie poche settimane fa hanno annunciato l’uscita dalla Royal foundation, la charity che i due avevano creato insieme nel 2009 per dare continuità alle attività di solidarietà volute dalla madre Diana. A gestirla ci resterà solo William, ma ora Harry vorrebbe creare una fondazione separata.

Entro la fine del 2019 il duca e la duchessa di Sussex dovrebbero inaugurare una nuova fondazione, da gestire in modo autonomo.

Il che non sorprende, considerato che Harry e Meghan hanno deciso di gestire i propri affari in modo autonomo già da tempo: hanno abbandonato lo storico Kensington Palace quando il neonato Archie Harrison aveva solo pochi mesi, per vivere da soli.

Hanno persino creato una pagina Instagram autonoma dove comunicano in modo separato dal resto della Royal Family.

Quest’ultimo gesto di rottura spezza il cuore della Regina Elisabetta, arrabbiata con soprattutto con Harry e Meghan Markle.

La sovrana non ha più piacere a trascorrere del tempo con i nipoti, e alla loro compagnia preferirebbe infatti quella della sua seconda nipote, Zara Tindall, figlia della principessa Anne, che di certo non le darà le stesse delusioni.

