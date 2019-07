Rassegna stampa oggi | 2 luglio 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 2 luglio 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Più lavoro, non per i giovani

Di Maio: “Assunzioni in aumento. Atlantia: se paga, trattiamo”

Cassazione, ecco perché il procuratore deve lasciare

Hong Kong, i ribelli sui banchi del Parlamento

Ue, rissa su Timmermans. L’Italia sta con i sovranisti e Salvini chiama Orbán

L’Europa e i due piani del Quirinale (di Stefano Folli)

Quello che i dati non dicono sull’economia (di Massimo Giannini)

“Sto con Carola” Ed Emma diventa un bersaglio web

Fra i disperati del fiume sognando gli Usa

“I conti sono in ordine” No di Mattarella alle sanzioni sul debito

Ue in stallo, stop a Timmermans da Conte e sovranisti dell’Est

[Retroscena] Ma a trattare è Salvini. Telfonata con Orban durante il summit

Ponte Morandi, un nuovo video dei magistrati accusa Autostrade

L’attacco di Zingaretti: “Il governo dimentica i problemi del Sud”

“Siri” e “49 milioni”. Le parole proibite nel web sovranista

I pm: no all’espulsione della Capitana

Il re dell’eolico collabora con i pm “Arata mi disse della tangente a Siri”

I medici sui rifiuti: “A Roma si rischia l’emergenza sanitaria”

Chiude la palestra di politici e attori. “Ridateci i soldi”

“Parola alle donne”. La battaglia per avere più esperte nei media

Il Giappone sfida il mondo, riparte la caccia alle balene

“La salma di Franco resti lì” e Madrid attacca il Vaticano

Ivanka “imbucata” al tavolo dei Grandi. L’imbarazzo del G20

Teheran sul nucleare provoca l’Europa: “Uranio, limiti superati”

Regole anti-molestie, a Westminster telecamere e no all’alcol

“Mi tengono rinchiuso”. Undicenne segregato, arrestati i genitori

Bagnini picchiati da una baby gang. La vendetta in un video

Carige, i 5 Stelle frenano il piano. Venerdì a rapporto dalla Bce

I migranti e lo struzzo Pd

Oliver Stone: “Farò un film su Trump”

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Strappo su Ilva e Autostrade

Ecco come il magistrato svelò i dettagli dell’inchiesta

Alleati al parco giochi (di Angelo Panebianco)

Psicodramma europeo. Il Ppe: Commissione a noi

Conte a Merkel e Macron: così aiutate gli anti Ue

I ragazzi in mascherina assaltano il Parlamento

48 milioni + 1 (Il caffè di Massimo Gramellini)

“Espelleremo la capitana”

Inghiottito dalla voragine

L’occupazione mai così alta negli ultimi 42 anni. Trainata dagli ultra 50enni

Via al decreto anti-sanzioni Ue. Migliorano i conti, deficit giù al 2,04%

Il sospetto del leghista: Luigi non si è presentato per tenersi le mani libere sui fondi da accantonare

Mattarella in campo: non vedo ragioni per procedure d’infrazione

La scelta del Colle che cita i numeri per fermare l’allarme su Roma

Nomine Ue, lo stop e le accuse

L’esordio di Berlusconi, applausi del Ppe

Il blitz a Milano di Serraj che chiede aiuto a Salvini. Dal ministro la promessa di più motovedette

È un deputato del Carroccio l’autore del “fake” anti Pd

Caso Palamara, voto a rischio rinvio I nuovi atti sul pg della Cassazione

Baby gang aggredisce due bagnini

Irina, l’imprenditrice e i due ragazzi investiti fuori dalla discoteca “Guidava ubriaca”

“Roma, rifiuti oltre ogni limite”. E anche i medici lanciano l’allarme

Quel populismo ecologista che ostacola gli inceneritori

Gli obblighi reciproci nella politica dei diritti

La Stampa

Ue, Conte si schiera con i ribelli

Il rammendo che sostiene il premier

La foto segnaletica di capitan Carola finisce su un sito russo

Scudi contro ombrelli, battaglia nel parlamento di Hong Kong

Occhio per occhio (Il buongiorno di Mattia Feltri)

Mattarella a Vienna prova a ricucire coi partner europei

Sì degli Usa alle atomiche di Kim: “Ma la Corea del Nord congeli il programma nucleare”

Da Cesare a Trump quando un gesto può cambiare la storia

“Non difendiamo i Benetton ma chi gestirà le autostrade?” Rabbia Salvini su Di Maio

E Sarraj parla ormai direttamente con Salvini

Aumento a sorpresa dei posti di lavoro Confindustria cauta: l’economia non parte

L’accusa: Rackete cercò l’impatto. Oggi il gip decide se scarcerarla

Cassazione, il procuratore tradito dalle intercettazioni

Minniti: “La risposta ai populisti non puo essere accogliamoli tutti”

La vendetta della baby gang. Tre bagnini all’ospedale

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

3 assist a Conte: Mattarella contro l’infrazione, la Ue in stallo e i dati sul lavoro

La congiura dei fatti (di Marco Travaglio)

“Il Morandi colpa dei Benetton, via la concessione senza penali”

“Carola voleva speronare la Gdf, no stato di necessità”

La rivolta di Hong Kong irrompe nel Parlamento, che viene occupato da 1.500 manifestanti (ma poi arriva la polizia). La Cina è vicina e fa paura

Fiengo: “Chi fece il Mose sapeva di usare materiali scadenti”

La perizia dei pm. “Barriere insicure su almeno dodici viadotti campani”

M5S caccia altre due deputate dissidenti: via Vizzini e Giannone

Morandi, un video fa tremare Aspi: fu lo strallo a cedere

Foto di Mussolini in ufficio: carabiniere punito dai superiori

I migranti della discordia sull’isola, con altri 70 “Noi torturati in Libia, lunga vita alla tedesca”

Chiudere i confini o ius soli, il Pd è stretto tra due linee

Dem spaccati anche sulle missioni in Libia Orfini: “Basta lager”

“Ci sta il viaggio a Dubai…” Così Fuzio avvisò Palamara

Il tragicomico post di Orfini in stile “Titanic ” (di Andrea Scanzi)

Dati sul lavoro, migliorano ma non basta: ecco perché

Salvini fa il ministro degli Esteri e incontra al Sarraj a Milano

Imane, 4 mesi di mistero: la perizia rischia di slittare

Malore dopo un tuffo, muore l’attrice tedesca Lisa Martinek

L’Iran vuole la Bomba, Israele mette l’elmetto

Il Sole 24 Ore

Decreto salva conti da 1,5 miliardi

Tensione Lega-M5S su concessione Aspi (e investimenti di Toto)

Mattarella: “Sulla Sea Watch fiducia nei magistrati, ma tutti abbassino i toni”

Disoccupazione. In calo al 9,9% a maggio sui minimi da sette anni. Più over 50, male le donne

I pm: confermare arresto per Rackete. Salvini: espellerla

Haftar annuncia raid su Tripoli, Serraj a Milano incontra Salvini

Contratto di Governo al 17%, “efficienza” sui migranti

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Cialtronissimi

“Nessuna emergenza E Carola ha voluto speronare la GdF”

Il Tennessee del Ku Klux Klan incorona la reginetta nera

Berlusconi all’Europa: “L’Italia conti di più”

Messaggero

Il governo vara il salva-conti, scontro su tasse e autostrade

In crisi l’asse franco-tedesco ma l’Italia resta fuori lo stesso

Paralisi Capitale: così non spendono i fondi già stanziati

Far West Torbella. Coltellate all’agente col sostegno dei vicini di casa

Putin dal Papa e al Quirinale: “Mosca essenziale per la pace”

Libero

Festa del perdono per la piratessa Carola

Un profugo: “Ha ragione Salvini”

Il Pd perde perfino la città di Berlinguer

Evviva Temptation Island (di Maurizio Costanzo)

Avvenire

Partita con la Ue

Corridoi umanitari, l’Italia “chiama” l’Europa

Open Arms intercetta barcone in difficoltà e lo affida agli italiani

Cadavere di migrante in spiaggia, giallo a Gela

Libia, ecco i nuovi orrori

Capitana espulsa? Un caso

Il Foglio

“Greta è la santa degli occidentali che si sentono in colpa di essere ricchi”. Parla l’economista francese Rémy Prud’homme

Ministro Affari Libici

Violenza antifa

Il Manifesto

Necessità di Stato

Nomine Ue, sgambetto sovranista

Lubiana gela Salvini: “L’emergenza non c’è”

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Jakarta residents to sue government over severe air pollution

‘Precipitous’ fall in Antarctic sea ice since 2014 revealed

Bbc News

Hong Kong protests: China says protesters ‘trample rule of law’

Aljazeera

Trump: Iran ‘playing with fire’ with uranium enrichment

Middle East Eye

‘Security chaos’: Kidnappings and clashes threaten relative peace in Syria’s Sweida

Euronews

Migranti, al via i pattugliamenti congiunti sul confine italo-sloveno