L’estrazione di oggi, martedì 2 luglio 2019, è ormai in archivio: tutti i giocatori del Lotto, 10 e Lotto e Superenalotto sono già con la testa alla prossima chance di vittoria. Ma quando sarà la prossima estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto? L’estrazione numero 80 del 2019 si terrà tra 48 ore: giovedì 4 luglio.

L’appuntamento con i numeri vincenti, come al solito, è alle ore 20 in punto di giovedì (4 luglio 2019). TPI, come sempre, pubblicherà in tempo reale le estrazioni nei suoi articoli.

L’ESTRAZIONE DEL 2 LUGLIO 2019

Quali sono i giorni delle estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. Le estrazioni dei numeri vincenti iniziano alle ore 20.

DOVE GIOCARE AL LOTTO

Domani, mercoledì 3 luglio 2019, invece sarà il turno di Si Vince Tutto, il gioco legato al Superenalotto (qui l’estrazione del 26 giugno).

QUALI NUMERI GIOCARE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia: gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile (www.giocaresponsabile.it). Non sottovalutare il problema!

COME SI GIOCA AL LOTTO