Previsioni meteo oggi 2 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 2 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 2 luglio 2019.

Quanto durerà questa ondata di caldo record?

Previsioni meteo oggi martedì 2 luglio 2019 | NORD

Nella giornata di oggi al Nord ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque, soprattutto nella prima parte della giornata. A metà mattina, però, su Alpi, Prealpi e Appennino arriveranno annuvolamenti più densi, con buone probabilità di rovesci e temporali sparsi.

Ci saranno dei temporali anche sulla Pianura Padana occidentale e sull’alta pianura Veneta, dove potrebbe arrivare anche la grandine.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna ci sarà una prevalenza di cielo sereno, con pochissime nuvole e bel tempo ovunque. Piccola eccezione l’Appennino, dove soprattutto nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcuni rovesci.

SUD E SICILIA

Anche al Sud è prevista una giornata all’insegna del bel tempo un po’ ovunque e del caldo. In tarda mattinata, attenzione a qualche annuvolamento più denso sulle zone montuose di Sicilia, Calabria e Basilicata, con buone probabilità di rovesci passeggeri.

Previsioni meteo oggi martedì 2 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in calo sulle Alpi, in Piemonte e in Liguria, come anche sull’Appennino Toscano e sulla Sardegna. Stabili in Friuli, zone centrali del Veneto, Umbria, Lazio e Sicilia occidentale. In aumento altrove.

Le temperature massime, invece, saranno stazionarie su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Sardegna. In diminuzione nel resto del Nord e in aumento su tutte le aree non menzionate.

VENTI

I venti, per la giornata di martedì 2 luglio 2019, saranno deboli da Nord sulle Alpi e da Ovest sul resto del settentrione. Deboli variabili anche sul resto della penisola.

MARI

Ad eccezione del canale di Sardegna, che registrerà mare mosso, tutti gli altri bacini saranno poco mossi.

