PALIO DI SIENA 2019 OSPITI – Il Palio di Siena con il passare degli anni sta diventado sempre più famoso nel mondo. Tantissimi personaggi noti negli ultimi anni hanno deciso di presentarsi nella città toscana per assistere alla corsa di cavalli (finita anche in un film di James Bond) dal vivo. Da pizza del Campo o dalle varie terrazze o finestre che vi si affacciano.

Anche per oggi, 2 luglio 2019, sono attesi tantissimi vip: ministri, politici, personaggi dello spettacolo, diplomatici, sindaci e star di Hollywood. In primis l’attrice inglese Helen Mirren, pluripremiata e Oscar nel 2007 per la migliore interprete per il film “The Queen – La regina”. Mirren, che è in vacanza in Italia, sarà accompagnata dal marito, il regista statunitense Taylor Hackford, Oscar per il miglio cortometraggio con “Teenage Father” (1979).

Ma non solo. Dal mondo dello spettacolo italiano ecco la showgirl Lorella Cuccarini e l’attore e regista Alessandro Benvenuti. Poi il Governo con Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca. Matteo Salvini? Lo scorso anno il vicepremier e leader della Lega era presente. Non è escluso un bis. Poi ancora: Guglielmo Picchi, sottosegretario agli Affari Esteri, il deputato Claudio Borghi (Lega), presidente della Commissione Bilancio della Camera, e i parlamentari Giovanni Donzelli (Fdi) e Mario Lolini (Lega).

Presente anche il mondo diplomatico: Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito, Sergio Romero, smbasciatore del Cile, Colm O’Floinn, ambasciatore d’Irlanda, e Tim Flear, console del Regno Unito a Milano.

Infine, Monica Barni, vice presidente della Regione Toscana, Fabio Dragoni, giornalista, Guglielmo Brayda Soleto, amministratore delegato e presidente del Cda di Medipass, Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, Alan Fabbri, sindaco di Ferrara, e Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno.

Insomma, il Palio di Siena piace a tanti. Forse a troppi, potrebbe dire un sienese doc.

