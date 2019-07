Palio di Siena 2019, i cavalli che correranno oggi 2 luglio

Palio di Siena 2019 cavalli | Fantini | Abbinamenti | Contrade | Piazza del Campo

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena di oggi 2 luglio 2019? Come si chiamano? E i fantini? Chi sono? Di seguito tutte le risposte alla vostre domande. Sabato 29 giugno 2019 è andata in scena la Tratta: l’assegnazione dei cavalli alle Contrade per il Palio. Ecco i cavalli che prenderanno parte alla “carriera” (contrada – cavallo – manto, sesso, anni):



ONDA: TABACCO – Sauro C 7

CIVETTA: PORTO ALABE – Sauro C 11

TORRE: ROCCO NICE – Baio C 9

CHIOCCIOLA: VIOLENTA DA CLODIA – Baio F 9

SELVA: REMISTIRIO – Sauro C 9

DRAGO: REMOREX – Sauro C 9

PANTERA: SORIGHITTU – Baio C 8

BRUCO: SOLU TUE DUE – Sauro C 8

AQUILA: RENALZOS – Baio C 9

GIRAFFA: TALE E QUALE – Baio C 7

A chi è andata meglio? La sorte ha baciato le contrade di Civetta, Torre e Drago a cui sono andati i cavalli già vittoriosi in piazza del Campo: Porto Alabe, Rocco Nice e Remorex. Bene anche la Chiocciola a cui è andato in sorte Violenta Da Clodia.

Palio di Siena 2019 cavalli | Oggi 2 luglio | Fantini

Ecco i fantini che correranno il Palio di Siena del 2 luglio 2019:

Antonio Siri detto Amsicora per Onda

Andrea Coghe detto Tempesta per Selva

Andrea Mari detto Brio nel Bruco

Elias Mannucci detto Turbine per Torre

Giosuè Carboni detto Carburo per Civetta

Carlo Sanna detto Brigante per Aquila

Gigi Bruschelli detto Trecciolino per Pantera

Giovanni Atzeni detto Tittia per Giraffa

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio per Chiocciola

Federico Arri detto Ares per Drago

