Palio di Siena 2 luglio 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la corsa | Orari

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2019 STREAMING TV – Oggi, 2 luglio 2019, si corre il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. Evento atteso da mesi e che verrà seguito in tempo reale non solo da coloro che affolleranno Piazza del Campo, ma anche da tantissime persone in giro per l’Italia e per il mondo.

Il Palio infatti non è “solo” una corsa di cavalli, ma molto di più. Sopratutto per i senesi che lo vivono con grandissimo trasporto. A che ora parte? Un orario preciso non esiste. Dipenderà da quando il cavallo di rincorsa entrerà nei canapi. Indicativamente il clou dell’evento è previsto intorno alle ore 19,30.

Dove vedere il Palio di Siena del 2 luglio 2019 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni:

Palio di Siena 2 luglio 2019: dove vedere l’evento in tv | Diretta

Il Palio di Siena del 2 luglio 2019 verrà trasmesso in diretta tv in chiaro (gratis) dalla Rai. Il canale di riferimento sarà Rai 2 che manderà in onda le immagini da Piazza del Campo in diretta a partire dalla ore 18.50.

La telecronaca dell’evento, compresi ovviamente i tre giri di Piazza del Campo, è stata ancora una volta affidata ad Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini.

La “mossa” dovrebbe esserci dopo le ore 19,30. Il condizionale però è d’obbligo dato che non sono previsti degli orari, ma tutto dipenderà dai fantini e i loro cavalli.

Palio di Siena 2 luglio 2019 streaming live: dove vedere la corsa di oggi gratis

L’evento sarà visibile anche in live streaming gratuito tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Come funziona RaiPlay.it? Semplicissimo. Una volta sul sito, dovrete effettuare la registrazione gratuita via mail o social network. Una volta fatta, cliccate sulla tendina in alto a destra e selezionate la voce “Dirette”. Ci siete? Ottimo. Ora cliccate su Rai 2 e godetevi il Palio di Siena. Buona visione!

L’evento sarà raccontato anche da TPI con una diretta testuale.

Esistono poi vari modi per vedere gli eventi sportivi in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti, che propongono questi eventi dal vivo, sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere gli eventi sportivi in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale

Palio di Siena 2 luglio 2019 streaming live | Le contrade

Quali sono le contrade che partecipano al Palio di Siena di oggi? Come di consueto, sono 10. Eccole in ordine di sorteggio e quindi di chiamata in Piazza (estratta anche la Tartuca che però, essendo sotto squalifica, non potrà prendere parte al Palio):

ONDA

SELVA

BRUCO

TORRE

CIVETTA

AQUILA

PANTERA

GIRAFFA

CHIOCCIOLA

DRAGO

Palio di Siena 2 luglio 2019 streaming live | Cavalli e fantini

Ma quali sono i fantini e i cavalli che prenderanno parte al Palio di Siena in programma oggi?

FANTINI

ONDA: Antonio Siri detto Amsicora

SALVA: Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO: Andrea Mari detto Brio

TORRE: Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA: Giosuè Carboni detto Carburo

AQUILA: Carlo Sanna detto Brigante

PANTERA: Gigi Bruschelli detto Trecciolino

GIRAFFA: Giovanni Atzeni detto Tittia

CHIOCCIOLA: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

DRAGO: Federico Arri detto Ares

CAVALLI

ONDA: Tabacco

CIVETTA: Porto Alabe

TORRE: Rocco Nice

CHIOCCIOLA: Violenta da Clodia

SELVA: Remistirio

DRAGO: Remorex

PANTERA: Sorighittu

BRUCO: Solu tue due

AQUILA: Renalzos

GIRAFFA: Tale e Quale

Palio di Siena 2 luglio 2019 streaming live | Regolamento | Regole

Dopo la sbandierata finale dei figuranti, i cavalli fanno il loro ingresso in piazza del Campo e si portano all’altezza del vicolo della Costarella dei Barbieri per la partenza.

A quel punto il “mossiere” riceve da un vigile urbano una lettera sigillata in cui è presente l’ordine d’ingresso dei cavalli nei canapi sorteggiato pochi istanti prima.

Ordine d’ingresso molto importante se non decisivo: la posizione tra i canapi infatti può aumentare o diminuire le probabilità di vittoria.

Come funziona la partenza? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dai canapi decide quando entrare e dare il via alla corsa: tutto può avvenire in pochi minuti come dopo ore. Si va avanti fino al tramonto.

Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati o un alleato è ben posizionato.

Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Vince il cavallo (anche senza fantino) che arriva primo al termine dei tre giri.

Palio di Siena 2019 streaming live | Favoriti

Qual è la contrada favorita per la vittoria? Sulla carta sembrerebbero favorite la Civetta con Porto Alabe, la Torre con Rocco Nice e il Drago con Remorex. Le tre contrade infatti “montano” i tre cavalli che hanno trionfato nelle tre corse del 2018.

Molte chance di vittoria vengono date poi alla Chiocciola che ha avuto in sorte Violenta da Clodia, cavallo considerato molto forte e temibile dagli avversari. Ma attenzione: il Palio non è una corsa qualunque… Le sorprese possono essere dietro ogni angolo di Piazza del Campo.

RISULTATO PALIO STRAORDINARIO 2018