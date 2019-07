Palio di Siena 2 luglio 2019 risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Corsa | Piazza del Campo

PIAZZA DI SIENA 2019 RISULTATO – Il Palio di Siena del 2 luglio 2019 è stato vinto dalla contrada della Giraffa, con il cavallo Tale e Quale e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.

Il Palio di Siena 2019 è stato emozionante come gli altri anni, con una partenza continuamente ritardata dai “litigi” tra le varie Contrade davanti ai canapi. Il Mossiere è stato costretto a far uscire i cavalli per diverse volte, prima di lanciare la Mossa e far partire il Palio.

In prima posizione partiva la contrada della Chiocciola, con il cavallo Violenta da Clodia e il fantino Jonatan Bartoletti (detto Scompiglio). Chiocciola è riuscita a mantenere la prima posizione nelle prime tre curve. Poi, però, la Giraffa si è resa protagonista di una grandissima rimonta, riuscendo a strappare la prima posizione.

All’arrivo, qualche momento di incertezza, con i giudici di gara che hanno voluto rivedere al replay i momenti dell’arrivo sul traguardo. Poi la consegna del Drappellone alla Giraffa, che non vinceva il Palio di Siena dal luglio 2017. Poi la grande festa nel tripudio della Piazza del Campo, carica come non mai.

Per Giovanni Atzeni, detto Tittia, si tratta della sesta vittoria al Palio di Siena.

Palio di Siena 2 luglio 2019 risultato | Le contrade al via

Le contrade che hanno preso parte alla “Carriera” di oggi:

ONDA

SELVA

BRUCO

TORRE

CIVETTA

AQUILA

PANTERA

GIRAFFA

CHIOCCIOLA

DRAGO

Palio di Siena 2 luglio 2019 risultato | Cavalli e fantini

Ecco i cavalli e i fantini che hanno corso il Palio di Siena di oggi per ogni contrada:

CAVALLI

ONDA: Tabacco

CIVETTA: Porto Alabe

TORRE: Rocco Nice

CHIOCCIOLA: Violenta da Clodia

SELVA: Remistirio

DRAGO: Remorex

PANTERA: Sorighittu

BRUCO: Solu tue due

AQUILA: Renalzos

GIRAFFA: Tale e Quale

FANTINI

ONDA: Antonio Siri detto Amsicora

SALVA: Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO: Andrea Mari detto Brio

TORRE: Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA: Giosuè Carboni detto Carburo

AQUILA: Carlo Sanna detto Brigante

PANTERA: Gigi Bruschelli detto Trecciolino

GIRAFFA: Giovanni Atzeni detto Tittia

CHIOCCIOLA: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

DRAGO: Federico Arri detto Ares

