Palio di Siena 2019 programma | Oggi 2 luglio

PALIO DI SIENA 2019 PROGRAMMA – Ci siamo: la giornata del Palio di Siena è arrivata. Oggi, 2 luglio 2019, si corre la “Carriera”. Ma qual è il programma della giornata? A che ora inizia il Palio di Siena? Di seguito il programma completo del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano:

MATTINO

Ore 7.45 – Messa del Fantino

A tenere la Messa sarà l’arcivescovo di Siena, monsignor Augusto Paolo Lojudice, alla presenza dei Capitani e dei fantini delle dieci Contrade partecipanti al Palio.

Ore 9.00 – Provaccia:

8,20 – Preavviso

8,40 – Inizio sgombero della pista

8,45 – Chiude l’ultimo varco di ingresso alla Piazza del Chiasso Largo (via Rinaldini)

9,00 – Sparo del mortaletto e uscita dei cavalli per correre la sesta e ultima prova. Questo l’ordine tra i canapi: Onda, Aquila, Torre, Selva, Giraffa, Drago, Chiocciola, Civetta, Bruco e Pantera di rincorsa.

Ore 10.30 – Segnatura dei fantini:

I dieci Capitani e i dieci fantini si riuniscono, alla presenza del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, per l’iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che indosserà in corsa. Da da questo momento i fantini non potranno essere più sostituiti.

Ore 10.30 – Messa solenne:

Santa messa solenne alla collegiata di Santa Maria in Provenzano presieduta dall’arcivescovo di Siena, monsignor Augusto Paolo Lojudice, e concelebrata dal Collegio dei Correttori delle Contrade, alla quale sarà presente il Labaro del Magistrato delle Contrade, accompagnato dai Priori.

Palio di Siena 2019 programma | POMERIGGIO

Ore 15.00 – Benedizione del cavallo e del fantino:

Dopo la vestizione della comparsa, nelle Contrade partecipanti alla corsa, ha luogo il rito della benedizione del cavallo e del fantino nel rispettivo oratorio. Il Correttore celebrante conclude il rito con l’augurio: “Vai e torna vincitore!”. Dopo la benedizione, le comparse delle Contrade e i figuranti del Comune attraversano il centro storico soffermandosi in piazza Salimbeni, davanti a Palazzo Chigi Saracini, davanti al Palazzo Arcivestovile e in piazza del Duomo per eseguire la sbandierata.

Ore 15.30 – Primo preavviso (sparo del mortaretto)

Ore 16.00 – Secondo preavviso (sparo del mortaretto)

Ore 16.30 – Partenza del corteo dal cortile del Palazzo del Governo in piazza del Duomo

Ore 16,40 – Inizio sgombero della pista

Ore 17.15 – La carica del Drappello dei Carabinieri a cavallo

Ore 17.20 – Il Corteo Storico entra in Piazza del Campo

L’ingresso avverrà secondo l’ordine di estrazione delle Contrade (Onda, Selva, Bruco, Torre, Civetta, Aquila, Pantera, Giraffa, Chiocciola e Drago)

Ore 18,15 – Chiude l’ultimo varco di ingresso alla Piazza di via Dupré

Ore 19.30 – PALIO

I cavalli entrano in piazza e corrono il Palio di Siena del 2 luglio 2019. A seguire, nella Collegiata di Provenzano, si svolgerà la festa della Contrada vittoriosa che porterà il Drappellone in segno di ringraziamento alla Madonna e intonerà l’inno Maria mater gratiae (Te Deum).

