Palio di Siena 2019 fantini | Oggi 2 luglio | Contrade | Cavalli | Nomi | Soprannomi

PALIO DI SIENA 2019 FANTINI – Ci siamo: stasera, 2 luglio 2019, si corre il Palio di Siena del 2 luglio, quello dedicato alla Madonna di Provenzano. A Siena – ma non solo – l’attesa per l’evento è tanta. Le contrade sono in fermento e sperano di aver optato per la giusta strategia che comprende anche la scelta del fantino.

Ma quali sono i fantini che correranno il Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2019? Ecco i loro nomi (e soprannomi). Tutti gli abbiamenti:

ONDA: Antonio Siri detto Amsicora. Il fantino correrà con Tabacco

SELVA: Andrea Coghe detto Tempesta. Il fantino correrà con Remistirio

BRUCO: Andrea Mari detto Brio. Il fantino correrà con Solu tue due

TORRE: Elias Mannucci detto Turbine. Il fantino correrà con Rocco Nice

CIVETTA: Giosuè Carboni detto Carburo. Il fantino correrà con Porto Alabe

AQUILA: Carlo Sanna detto Brigante. Il fantino correrà con Renalzos

PANTERA: Gigi Bruschelli detto Trecciolino. Il fantino correrà con Sorighittu

GIRAFFA: Giovanni Atzeni detto Tittia. Il fantino correrà con Tale e Quale

CHIOCCIOLA: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio. Il fantino correrà con Violenta da Clodia

DRAGO: Federico Arri detto Ares. Il fantino correrà con Remorex

Palio di Siena 2019 fantini | I vincitori dal 2000 ad oggi

Di seguito i fantini che hanno vinto almeno un Palio dal 2000 ad oggi:

10 vittorie

TRECCIOLINO: 2 luglio 2000 – 2 luglio 2001 – 16 agosto 2002 – 16 agosto 2003 – 16 agosto 2004 – 2 luglio 2005 – 16 agosto 2005 – 2 luglio 2008 – 16 agosto 2010 – 2 luglio 2012

6 vittorie

BRIO: 2 luglio 2006 – 16 agosto 2009 – 16 agosto 2011 – 16 agosto 2014 – 2 luglio 2015 – 2 luglio 2018

5 vittorie

TITTIA: 2 luglio 2007 – 2 luglio 2011 – 2 luglio 2013 – 16 agosto 2013 – 17 agosto 2015

SCOMPIGLIO: 16 agosto 2007 – 16 agosto 2012 – 2 luglio 2016 – 16 agosto 2016 – 2 luglio 2017

3 vittorie

DE’: 16 agosto 2000 – 16 agosto 2001 – 2 luglio 2002

SALASSO: 2 luglio 2004 – 16 agosto 2006 – 2 luglio 2014

GINGILLO: 16 agosto 2008 – 2 luglio 2009 – 16 agosto 2018

1 vittoria

IL PESSE: 9 settembre 2000

SGAIBARRE: 2 luglio 2003

VOGLIA: 2 luglio 2010

BRIGANTE: 16 agosto 2017

TEMPESTA: 20 ottobre 2018

