PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2019 DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI del Palio di Siena del 2 luglio 2019, dedicato alla Madonna di Provenzano. Evento atteso da mesi, seguito da milioni di perosone nel mondo. Una corsa sentitissima dai senesi che va in scena dal 1633 (anno della prima testimonianza scritta).

Tra i tanti ospiti, presente al Palio di Siena anche Lanfranco “Frankie” Dettori, uno dei più famosi e quotati fantini al mondo, celebre in Gran Bretagna per i suoi successi, fresco vincitore ad Ascot della Commonwealth Cup. Le sue parole ai cronisti: “C’è ansia e sento chiaramente i fantini nervosi, c’è voglia di correre e di essere in pista, ma è una cosa normale. Da spettatore mi sto divertendo tantissimo. Se correrei il Palio? No, io non lo farei”.

Il programma della giornata di oggi

Segnatura effettuata: da questo momento i fantini non potranno più essere sostituiti

La provaccia, andata in scena questa mattina, ha visto il successo dell’Aquila, con Carlo Sanna detto Brigante in sella a Rocco Nice.

La prova generale del Palio di Siena – corsa ieri sera – è andata alla Giraffa. La prova si è disputata tra 9 contrade anziché 10: non ha corso il Bruco dopo che il cavallo ha perso la ferratura di uno zoccolo mentre si trovava tra i canapi. Oggi alle ore 9 la provaccia.

Ci siamo: il giorno del Palio è arrivato. Oggi, 2 luglio 2019, si corre la “carriera” 2019. Chi riuscirà a conquistare Siena? Chi porterà in contrada il Drappellone? TPI seguirà LIVE la corsa più affascinante e bella del mondo con una diretta testuale. Dove? Giusto qualche riga più in su.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL PALIO DI SIENA DI OGGI

I CAVALLI CHE CORRERANNO IL PALIO

Palio di Siena 2 luglio 2019 diretta live | Regolamento

Dopo la sbandierata finale dei figuranti presenti in pista, i cavalli fanno il loro ingresso in piazza del Campo nell’ordine in cui sono stati estratti e si portano all’altezza del vicolo della Costarella dei Barbieri, pronti per la partenza.

Una volta che i cavalli sono in piazza, il “mossiere” (la persona incaricata di gestire e rendere valida la partenza, spesso nel mirino della folla) riceve da un vigile urbano una lettera sigillata in cui è presente l’ordine d’ingresso dei cavalli nei canapi sorteggiato pochi istanti prima.

Lettera importantissima: l’ordine d’ingresso spesso è molto importante se non decisivo per la gara. La posizione tra i canapi infatti può aumentare o diminuire le probabilità di vittoria. L’unica cosa che conta al Palio.

Come funziona la partenza? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo chiamato dal mossiere) che posizionato fuori dai canapi decide quando entrare e dare il via alla corsa: tutto può avvenire in pochi istanti come dopo ore. Perché? Semplice, solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando preferisce. Ovvero quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati.

Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – devono fare tre giri di piazza in senso orario.

Alla contrada vincitrice spetta il Drappellone, opera d’arte creata per ogni occasione. Ecco quello di oggi, 2 luglio 2019:

Palio di Siena 2 luglio 2019 diretta live | Contrade in gara

Quali sono le contrade che prenderanno parte al Palio di Siena di oggi? Come di consueto (e da regolamento) sono 10 le contrade che prenderanno parte alla carriera. Eccole in ordine di estrazione e quindi di ingresso in Piazza del Campo:

ONDA

SELVA

BRUCO

TORRE

CIVETTA

AQUILA

PANTERA

GIRAFFA

CHIOCCIOLA

DRAGO

Palio di Siena 2 luglio 2019 diretta live | Cavalli

In vista del Palio, come da regolamento, sono stati estratti i cavalli che parteciperanno e affidati alle singole contrade. Le più fortunate (sulla carta) sono state le contrade Civetta, Torre e Drago che hanno avuto in sorte i tre vincitori delle scorso anno (2018). Ma vediamo insieme i cavalli che correrenno la “carriera” di oggi:

ONDA: Tabacco

CIVETTA: Porto Alabe

TORRE: Rocco Nice

CHIOCCIOLA: Violenta da Clodia

SELVA: Remistirio

DRAGO: Remorex

PANTERA: Sorighittu

BRUCO: Solu tue due

AQUILA: Renalzos

GIRAFFA: Tale e Quale

IL REGOLAMENTO

Palio di Siena 2019 diretta live | Fantini

Ogni contrada ha assunto un fantino che avrà il compito di guidare alla vittoria il proprio cavallo ma anche di, qualora necessario, limitare i danni impedendo alle contrade rivali di conquistare la vittoria. Ecco l’elenco completo dei fantini scelti dalle 10 contrade in gara:

ONDA: Antonio Siri detto Amsicora

SALVA: Andrea Coghe detto Tempesta

BRUCO: Andrea Mari detto Brio

TORRE: Elias Mannucci detto Turbine

CIVETTA: Giosuè Carboni detto Carburo

AQUILA: Carlo Sanna detto Brigante

PANTERA: Gigi Bruschelli detto Trecciolino

GIRAFFA: Giovanni Atzeni detto Tittia

CHIOCCIOLA: Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

DRAGO: Federico Arri detto Ares

Palio di Siena 2 luglio 2019 diretta live | Dove vedere in tv e streaming

Il Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2019, andrà in onda in diretta (gratis) su Rai 2 (canale 2 o 502 (HD) del vostro telecomando). Il collegamento è previsto alle ore 18.50.

L’evento, dedicato alla Madonna di Provenzano, sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione via mail o social network) RaiPlay.it.

TPI seguirà il Palio con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti).

