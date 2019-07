Oroscopo Paolo Fox segni fortunati amore luglio 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AMORE LUGLIO 2019 – L’estate è entrata nel vivo e come sempre è il momento di trarre un primo bilancio sulla prima parte dell’anno già trascorso e proiettarsi ai mesi futuri. Ma cosa prevede l’oroscopo per il mese di luglio 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, può darci una risposta.

Quali sono i segni più fortunati in amore a luglio 2019? L’estate d’altronde è il mese più propizio per cercare nuovi amori, una nuova avventura o una storia seria che possa sfociare in un matrimonio.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019 DI TPI

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Ogni anno Paolo Fox realizza i suoi grafici in cui analizza segno per segno l’andamento nel corso dell’anno. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Ecco allora i segni più fortunati a luglio 2019 in amore.

Oroscopo Paolo Fox segni fortunati amore luglio 2019

Ecco allora quali sono i segni più fortunati dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo di Paolo Fox: tra questi sicuramente l’Ariete. Avete vissute due mesi, maggio e giugno, davvero al top. A luglio si registra una leggera flessione, ma restate comunque tra i segni al top di questa estate.

Molto bene anche i Gemelli: vivete ormai da mesi un periodo di grande risalita in amore, che raggiungere il culmine ad agosto. Sfruttate il favore delle stelle se volete costruire qualcosa di importante, come fare il grande passo di un matrimonio o di un figlio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Una situazione simile la vivono gli amici del Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Questa estate 2019 vi vede grandi protagonisti. Per chi è single può essere il momento giusto per rimettersi in pista.

I GRAFICI DI PAOLO FOX

Tra i segni fortunati non possiamo non citare il Leone: d’altronde siete il segno top di tutta questa estate. Anche per voi il meglio arriverà più in là, tra agosto e settembre. Un’estate molto positiva per i sentimenti anche per la Bilancia. Chi è in coppia può trovare la stabilità e la serenità da tanto attese.

Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra i segni meno fortunati di questo luglio 2019 in amore secondo Paolo Fox citiamo il Sagittario: questa estate non è partita al meglio per il vostro segno. Ma non temete: da settembre a fine anno le stelle torneranno a sorridervi.

Una fase leggermente di calo anche per il Capricorno: anche per voi il 2019 si chiuderà in crescendo. Infine l’Acquario: attenzioni a possibili discussioni con il partner e a non riversare la vostra tensione su di lui.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU PAOLO FOX

L’OROSCOPO 2019 DI TPI

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE