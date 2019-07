Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 2 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 2 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 luglio 2019 | Toro | Gemelli | Vergine | Pesci

Tra i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è sicuramente il Toro, che sta vivendo un periodo di grande rivoluzione interiore e nella propria vita, ma che si sta dando da fare per non subire passivamente i cambiamenti. Molto bene anche i Gemelli, che dedicheranno interamente la loro giornata all’amore, mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane.

Da ricordare sarà anche la giornata della Vergine, soprattutto da quando si renderà conto di voler essere più protagonista nella propria vita, senza subire le conseguenze. Non potranno lamentarsi, infine, neanche gli amici dei Pesci: per loro sarà un martedì di totale relax, condito da una buona notizia in famiglia che renderà il pomeriggio un vero trionfo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 2 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

C’è però, come sempre, anche il rovescio della medaglia. Tra i segni sfortunati di oggi annoveriamo l’Ariete, che sarà travolto dallo stress, dal caldo e da qualche problema di coppia. Da dimenticare anche la giornata del Cancro, preoccupato dai giudizi altrui e innervosito da alcune polemiche sorte in famiglia.

Male anche la Bilancia, che non riesce ancora a trovare quella stabilità sul lavoro che le possa donare la serenità che cerca da tempo. Stesso discorso, ma dal punto di vista dell’amore, per il Capricorno, che passerà tutta la giornata a cercare di capire come recuperare la fiducia del proprio partner dopo un forte battibecco.

