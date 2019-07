Oroscopo Paolo Fox 2 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 2 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 2 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2019 | Previsioni

Giornate afose, noia, stress sul lavoro, vacanze ancora lontane. Ci sono tutti gli ingredienti per una giornata davvero pessima. In più siete nervosi e irascibili, forse perché non vedete una soluzione al vostro malessere. Eppure, le stelle vi consigliano di provare a sorridere. Anche quando sembra andare tutto storto, persino in amore e in famiglia, c’è sempre un motivo per andare avanti. Il problema è solo individuarlo.

Per voi del Toro in questa settimana cambieranno tante cose. Siete ben consapevoli che state per rivoluzionare la vostra vita, quindi capite benissimo il perché vi svegliate con un peso sul cuore. Abbiate coraggio e fate le vostre scelte: le stelle saranno al vostro fianco. E anche una persona speciale che non ha mai smesso di credere in voi.

Amici dei Gemelli, avete il cuore nello zucchero: dedicatevi totalmente all’amore, trascurate anche il lavoro e pensate soltanto a passare momenti indimenticabili con il vostro partner. No, non avete nulla da farvi perdonare: ed è proprio quello il bello. Se siete single, invece, tuffatevi in un’avventura. Un po’ di divertimento non guasta mai.

Sono giornate difficili per voi del Cancro, che vi sentite perennemente sotto il giudizio degli altri. Amici, parenti, a volte anche il partner, sembrano pronti a criticare ogni vostra scelta per partito preso. In realtà, siete solo un po’ stressati: con il giusto dialogo capirete che chi vi vuol bene parla solo perché tiene a voi. Evitate polemiche inutili.

Sarà una giornata senza infamia e senza lode per voi del Leone. E in fondo vi va bene così. Sul lavoro tutto procede per il meglio, anche se vi aspettavate una gratificazione economica che tarda ad arrivare. In serata potrebbe presentarsi una buona occasione: dovrete essere bravi a saperla cogliere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2019 | Vergine

Vi alzate con un solo obiettivo: programmare i vostri prossimi giorni, il viaggio estivo, la vostra vita. Siete stufi di essere in preda del caso e dell’imprevedibilità e siete alla compulsiva ricerca di ordine. Avete dei progetti ambiziosi anche sul lavoro per l’autunno. Le stelle saranno con voi, ma dovrete essere molto bravi e furbi per costruire la vostra fortuna. Non tutto infatti arriva da solo.

Amici della Bilancia, quanto stress. Il lavoro vi risucchia totalmente: avete poche energie e quelle poche che vi rimangono continuate a investirle senza pensare al domani. La conseguenza è che siete davvero stanchi. Ma anche che la vostra famiglia inizia davvero a sentirsi trascurata. Cosa fare? Fermatevi un attimo, tirate i remi in barca. E godetevi per un attimo il panorama.

Amici dello Scorpione, è il giorno giusto per risolvere alcune questioni importanti. Da giorni rimuginate su un fatto che vi ha molto ferito e non trovate il modo per affrontare il tema con la persona interessata. Oggi saranno le stelle a suggerirvi la strada da seguire. Approfittatene. Sono in arrivo, per fortuna, buone notizie in affari: per voi sarà una manna dal cielo

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 luglio 2019 | Sagittario

Oggi è meglio che stiate calmi. Nei giorni scorsi siete stati molto irascibili, ma le stelle vi avevano aiutato. Oggi invece anche gli astri preferiranno altri segni. Evitate di dire bugie a chi vi vuol bene e iniziate a costruire qualcosa di importante a livello di rapporti amorosi.

Per il Capricorno la giornata di martedì 2 luglio non sarà la migliore dell’estate. Come sapete, per voi è un periodo di grandi cambiamenti. Finora era tutto andato bene, soprattutto perché il partner si è sempre dimostrato disponibile a sostenervi. Ultimamente, però, qualcosa sembra essersi rotto: non rimuginate troppo, ma lavorate su voi stessi.

Anche per voi dell’Acquario sarà una giornata ricca di tensioni, soprattutto sul lavoro. Evitate di rispondere alle provocazioni, soprattutto da parte di alcuni colleghi che vivono solo di invidia. In ufficio – ironia della sorte – vi sentite davvero come un pesce fuor d’acqua. Portate pazienza, arriveranno di certo momenti migliori. E guardando al passato, poi, potrete riderne di cuore.

Gli amici dei Pesci possono tirare un sospiro di sollievo. Oggi per loro sarà una giornata molto tranquilla, all’insegna del relax. Stanchi dal primo giorno della settimana, oggi penserete già a come riposare. Nel pomeriggio riceverete una buona notizia che vi stamperà un bel sorriso in faccia per il resto di questo martedì.