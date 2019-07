Oroscopo di oggi 2 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 2 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 2 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 2 luglio 2019

Per voi dell’Ariete quella di oggi sarà una giornata di grande nervosismo, soprattutto a causa della Luna che transita in Gemelli e vi gioca qualche brutto scherzo. Non mancheranno, quindi, alcuni litigi con il partner o con la famiglia. Cercate di non essere troppo duri, specialmente se è il vostro cattivo umore a parlare. Presto la situazione migliorerà.

Amici del Toro, anche per voi la giornata di oggi sarà un po’ difficile. Siete delle persone molto ansiose che, per forza di cose, mal sopportano imprevisti e complicazioni. Non sempre, infatti, riuscite a tenere tutto sotto il vostro controllo. Lavorate di più sulla vostra autostima, e circondatevi di persone che valgono davvero.

Oroscopo di oggi 2 luglio 2019 | Gemelli

La Luna entra nel vostro segno e voi vi sentite insolitamente pensierosi. Iniziate a farvi domande sul vostro futuro, sulle vostre scelte passate e sulla piega che ha preso la vostra vita. A darvi da pensare è soprattutto l’amore. Se state vivendo una storia e non vi sentite così sicuri, meglio prendere subito una decisione drastica, piuttosto che trascinarsi dietro situazioni ingestibili.

Oggi Marte nel vostro segno vi dà una carica molto importante per affrontare al meglio tutto quello che questa giornata vi presenterà. Avete degli obiettivi che volete raggiungere a ogni costo e oggi potrebbe esserci l’occasione per fare un passo in quella direzione. Non curatevi dei giudizi altrui: se state seguendo il vostro cuore, non avrete di che rimproverarvi.

Amici del Leone, prosegue la fase molto positiva del vostro anno. D’altronde, non è un caso se siete il segno dell’anno. Oggi potrebbero nascere nuovi progetti e collaborazioni sul lavoro e la vostra carriera potrebbe risentirne in positivo. È arrivato il momento di non tremare davanti alle scelte: il futuro è lì che vi aspetta.

Oroscopo di oggi 2 luglio 2019 | Vergine

Anche sugli amici della Vergine arriverà l’influenza della Luna che entra in Gemelli. Per voi, infatti, sarà il momento di qualche scombussolamento in amore. Ma non temete: a volte qualche litigio non fa che rafforzare il legame all’interno della coppia. Sarà così anche per voi.

Per voi della Bilancia sarà una giornata molto positiva, soprattutto per le questioni di cuore. Vi sentite in forma, allegri e soprattutto avete una voglia matta di stare con il vostro partner. Sentimenti, per fortuna, pienamente ricambiati. E allora prendetevi qualche ora e passatela insieme, senza pensare alle solite preoccupazioni della routine.

Amici dello Scorpione, ormai siete una bomba a orologeria. Nel vostro cuore covate un rancore inaudito, che parte dalla vostra sfera professionale – dopo una delusione che faticate a mandare giù – e sfocia anche nella vostra vita personale. Che fare? Cercate di mantenere la calma in ogni occasione e soprattutto aspettate un momento propizio. Arriverà.

Oroscopo di oggi 2 luglio 2019 | Sagittario

Oggi vi sentite in forma smagliante e soprattutto vogliosi di nuove avventure. Non disdegnate un po’ di sano divertimento, soprattutto se siete usciti da poco da una storia seria. Se siete in coppia, invece, cercate di fermare i vostri bollenti spiriti. La pazienza del vostro partner ha un limite e lo state raggiungendo.

Amici del Capricorno, nelle ultime settimane la vostra vita è stata una girandola di emozioni. Adesso avete imparato che fare delle scelte importanti solo con la vostra testa e siete molto soddisfatti di voi stessi. Tuttavia, non smettete mai di valutare opinioni diverse dalle vostre. Il dialogo è tutto: nelle relazioni, in famiglia e nella vita.

Nella giornata di oggi avrete qualche battibecco con il partner. Siete persone poco inclini al perdono, è vero, ma a volte sembra che gli altri facciano di tutto per farvi perdere le staffe. Ultimamente avete voluto dedicarvi più a voi stessi che agli altri. Sul lavoro, invece, attenti alle provocazioni dei vostri superiori. L’unico modo per non fare il loro gioco è mostrarvi insensibili alle loro critiche ingiuste.

Amici dei Pesci, oggi per voi è davvero una giornata no. Nervi a fior di pelle, risposta pronta, vena polemica: avete tutto per litigare anche con le persone che vi vogliono più bene. Occhio a non sfogarvi su chi non c’entra nulla. Anzi, utilizzate il vostro partner come un rifugio. In attesa di tempi migliori.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.