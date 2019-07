Oroscopo di domani | 3 luglio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 3 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio 2019:

Oroscopo di domani 3 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, domani dovete davvero stare attenti a come parlate. Basta poco per creare danni difficilmente riparabili. Vivete una fase di acciacchi fisici e fastidi di salute, ma per fortuna recuperate tra giovedì e venerdì.

Cari Toro, siete alla ricerca di punti di riferimento stabili che vi diano maggiori certezze nella vita quotidiana. Potreste pensare di affidarvi a qualcuno o qualcosa che proviene dal vostro passato. Nel weekend date spazio a tutta la vostra voglia di amare.

Oroscopo di domani 3 luglio 2019 | Gemelli

Un periodo davvero complicato per il vostro segno. Avreste bisogno di un aiuto da parte delle persone che veramente vi conoscono e vi capiscono. D’altronde questa fase va avanti da inizio anno. Giornate buone in amore da qui a venerdì.

Amici del Cancro, esultatevi e gioite, soprattutto se siete single. Venere entra nel segno e vi regala un mese ricco di grandi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale. Chissà che non si riaffacci una vecchia storia pronta a bussare alla vostra porta.

L’oroscopo di domani prevede novità positive per quanto riguarda la sfera sentimentale. Sfruttate a pieno il vostro fascino, perché nuove storie e nuove emozioni potrebbero affacciarsi presto.

Oroscopo di domani 3 luglio 2019 | Vergine

Prosegue per il vostro segno un periodo davvero positivo, soprattutto per chi è in coppia da tempo ed ha attraversato nel mese di giugno una fase delicata e di tensioni. Le discussioni non sono ancora risolte del tutto, ma nel weekend potreste riconciliarvi.

Amici della Bilancia, domani secondo l’oroscopo dovete capire se una storia o un rapporto personale che state affrontando vi soddisfa oppure no. L’alternativa? Troncarlo direttamente.

Cari Scorpione, il transito di Venere nel segno vi regala una giornata al top per quanto riguarda l’amore. Approfittatene. D’altronde avete superato mesi difficili. Ora è il momento di rialzare la testa.

Oroscopo di domani 3 luglio 2019 | Sagittario

Si apre un ciclo di tre giorni in cui pensate e vi dedicate totalmente all’amore. Guardatevi bene però dal commettere errori di cui potreste pentirvi. Se ci sono situazioni in sospeso, il weekend è adatto per chiarirle.

Cari Capricorno, sopportate qualche periodo difficile soprattutto dal punto di vista fisico, acuito anche dal gran caldo di questi giorni. In generale quella di domani mercoledì 3 luglio 2019 non sarà la vostra giornata fortunata, con agitazione e nervosismo a fior di pelle.

Amici dell’Acquario, l’oroscopo di domani 3 luglio 2019 prevede che questa sarà la giornata giusta per parlarsi e chiarire questioni che avete lasciato da troppo tempo in sospeso. Fatelo in particolare se riguardano il partner.

Ultimamente avete corso e faticato tanto, adesso è il momento di rifiatare e agire con un po’ di calma in più, anche se il weekend è ancora lontano. Il fine settimana prevede grandi novità in amore per il vostro segno.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 3 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

