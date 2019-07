Oroscopo Branko 2 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 2 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 luglio 2019.

Amici dell’Ariete, da un lato avete la Luna in Cancro e il primo quarto in Bilancia. Un quadro astrale utile per sistemare questioni in sospeso a livello familiare.

Chissà che a breve non decidiate di fare il grande passo in avanti, come ad esempio il matrimonio. Se ci sono discussioni da chiarire, fatelo oggi.

La Luna nuova in Cancro favorisce affari, questioni familiari e piccoli viaggi. Il momento giusto per iniziare a costruire la vostra fortuna.

Abbiate pazienza: la vostra determinazione vi porterà a realizzare successi ineguagliabili.

Oroscopo Branko 2 luglio 2019 | Gemelli

Fino a domani avete Venere nel segno. Approfittatene per una giornata al top dal punto di vista sentimentale.

In particolare per chi è single, infatti, sono possibili nuovi incontri e conquiste. Il meglio arriverà per il vostro segno tra una settimana, anche per quanto riguarda gli affari e nuove collaborazioni.

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede particolarmente vogliosi di avventure leggere, all’insegna della passione, con Venere che entra nel segno da domani.

Qualche tensione nei rapporti interpersonali, specie nei rapporti di lavoro. Ma le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda gli affari e i soldi.

Amici del Leone, bene l’amore. Grandi emozioni ed eros soprattutto per le coppie nate da poco: portate avanti i vostri progetti sentimentali, anche importanti come il matrimonio o un figlio.

La Luna nuova nel segno porta in generale grandi novità per quanto riguarda gli affetti familiari.

Oroscopo Branko 2 luglio 2019 | Vergine

L’oroscopo di Branko oggi prevede grandi cambiamenti in vista, soprattutto dal punto di vista privato, con nuovi importanti incontri.

A rivoluzionarsi però potrebbe anche essere la vostra carriera, oltre all’amore. Bene in generale gli affari e le finanze.

Amici della Bilancia, in grande risalto in questo 2 luglio 2019 la famiglia e i figli, per chi ce li ha, con novità che li riguardano: magari un nuovo amore o una sistemazione lavorativa.

Non trascurate comunque le vostre passioni e i vostri interessi: prendetevi cura di voi stessi e dialogate di più con il partner.

Marte è in aspetto negativo, e questo vi renderà particolarmente nervosi, stanchi e con qualche fastidio fisico per tutto il mese di luglio.

Bene invece il lavoro con nuove sfide professionali da cogliere al volo. L’arrivo di Venere nel segno da domani porta grande passione ed erotismo.

Oroscopo Branko 2 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, il passaggio di Venere in Gemelli vi ha creato qualche scompenso dal punto di vista fisico. Ora le cose migliorano.

Ottime prospettive per quanto riguarda la carriera: portate avanti i vostri progetti, i risultati arriveranno immediatamente. Bene l’amore.

Amici del Capricorno, l’oroscopo del giorno di Branko sottolinea come ci siano ancora alcuni strascichi nella salute a causa della prolungata opposizione di Marte.

Se ci sono questioni familiare da chiarire, questo è il momento giusto. Avete infatti rimandato per troppo tempo. Chissà che non venga fuori un nuovo amore.

Amici dell’Acquario, finalmente avete a vostra disposizione un’ottima Luna nuova in Cancro. Approfittatene.

Ma non solo. Marte in Leone favorisce nuove collaborazioni e porta tanta fortuna. Puntate dunque su vostri obiettivi e portateli avanti, nonostante il periodo estivo.

Cari Pesci, questo è per voi un periodo d’oro per gli affari. Se ci sono questioni urgenti da risolvere, la Luna in Cancro favorisce i chiarimenti.

Se si presentano buone e fortunate occasioni, coglietele al volo. Le donne saranno al top come conquistatrici: cadranno tutti ai vostri piedi.

