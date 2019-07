Meghan Markle shock: “Mio padre stia lontano da Archie”. E tira in ballo il principe Carlo

Nuove rivelazioni su Meghan Markle, che lo scorso maggio ha dato alla luce il primogenito avuto da Harry, il piccolo Archie. La Duchessa di Sussex vorrebbe tenere suo padre il più lontano possibile dalla vita del Royal Baby e preferirebbe l’influenza del Principe Carlo.

A dare l’informazione è il tabloid britannico Mirror che riporta la testimonianza di una fonte vicina alla Royal Family. “Meghan Markle vuole tenere suo padre lontano dal figlio avuto con Harry”.

Secondo la stessa fonte, la Duchessa avrebbe invece sviluppato un rapporto speciale con il padre di Harry, il Principe Carlo. “Meghan è molto vicina a Carlo, che lei considera un’influenza positiva’”.

Sempre stando a questa testimonianza, Meghan considererebbe Carlo, e non Thomas Markle, come il suo vero padre.

La madre di Archie vuole quindi tenere Thomas Markle lontano dalla vita di suo figlio. La ragione sarebbe da ricercare nel carattere esuberante e spesso irascibile dell’uomo, caratteristiche che potrebbero avere, secondo Meghan, un impatto negativo sul bambino.

Una fonte reale ha dichiarato: “Nella visione generale di Meghan Markle non c’è assolutamente per suo padre e per la sua famiglia d’origine. Ormai il suo nucleo familiare di riferimento ruota tutto intorno a Harry. È molto chiaro che per il suo adorabile bambino, Archie, Meghan vuole solo buone influenze”.

