Charlie Gnocchi canta “Trash-Tevere”, il tormentone sui rifiuti a Roma | Video

Emergenza rifiuti Roma | Charlie Gnocchi | Trastevere | Canzone | Trash Tevere

Emergenza rifiuti Roma Charlie Gnocchi canzone – Rifiuti a Roma: arriva “Trash-Tevere”, il super tormentone di Charlie Gnocchi, volto di Striscia la Notizia (nei panni di Mister Neuro) e speaker di RTL102.5 assieme ad Alessandro Greco.

Charlie, che da pochi giorni ha registrato una nuova canzone a Fregene, ha rispolverato un successo dello scorso anno. Vista l’emergenza rifiuti nella Capitale, secondo l’inviato di Striscia la situazione rifiuti a Roma non sembra essere migliorata. Così, il centro della Capitale nella sua canzone diventa “trash-Tevere”.

Da un anno all’altro sembra che la situazione non sia affatto cambiata. Infatti, Charlie – giacca blu d’ordinanza e “r” moscia che fa impazzire i fan, per registrare il videoclip è andato in giro per la Capitale alla ricerca di immondizia. E’ bastato fare poche centinaia di metri. Tutto un anno fa. Ad oggi, come molti romani segnalano, sembra che la situazione sia cambiata ben poco.

Ma Gnocchi, in vista della bella stagione, ha sfornato un altro successo. Sempre in chiava semi-seria. Il titolo? L’infradito. Videoclip è stato girato a Fregene con la sua amata chitarra, che ci dicono sia la prima cosa che mette in valigia.

Emergenza rifiuti Roma | Tutto su Charlie Gnocchi

Soldi incollati addosso quando veste i panni di Mr. Neuro e battuta sempre pronta. Il famoso inviato di Striscia la notizia (il tg satirico di Antonio Ricci) è un vero istrione. Vive e lavora a Roma da molti anni, dividendosi tra radio e tv. La musica resta da sempre la sua più grande passione insieme alla pittura.

Sin dai tempi dell’università, Charlie si è dedicato ai disegni di moto e caffettiere. Chi lo conosce bene ci racconta: “Ne ha realizzate più di mille. Ultimamente ha sfornato la Moto-moka: una via di mezzo tra una caffettiera e una moka”. Tra l’altro Gnocch iama le due ruote, altra sua grande passione. Ma pochi sanno che è uno dei più grandi esperti di culatello. Tutto vero. Ha scritto persino un libro su questo argomento. Per quanto riguarda il look, invece, ama le sneakers. Che indossa solitamente abbinate ad una giacca o camicia dai colori accesi.

