Amore in alta quota: la proposta di matrimonio su un volo Ryanair | Video

Dichiarazione matrimonio in aereo | Volo Ryanair | Amore

Dichiarazione matrimonio in aereo | Volo Ryanair – Amore ad alta quota. Al cuor non si comanda, nemmeno in aereo. A nulla servono le serenate, vecchia usanza di un tempo. Adesso le dichiarazioni d’amore si fanno in volo. Davanti a tutti, tra lo stupore degli altri passeggeri.

E’ diventato virale il video pubblicato dalla Ryanair dove si può notare tutto l’amore di Davide e Valentina: una coppia che è diventata, ormai, famosa in Rete per un fuoriprogramma gustoso che ha appassionato i social a suon di like.

“Sei unica perché quando mi sveglio al mattino. . . “: et voilà, arriva una trafila di complimenti. Volo Ryanair, tratta Berlino – Catania. Con la complicità del personale di bordo, Davide ha sorpreso la sua Valentina con una originale proposta di matrimonio. Un amore, che secondo i beninformati, dura da molti anni. “Lui non aspettava altro”, ha raccontato un passeggero di quel volo appena scesi a terra.

Dichiarazione matrimonio in aereo | Arriva il fuoriprogramma di Davide

Lui, improvvisamente, durante un fuoriprogramma, ha preso il microfono in mano (quello in dotazione alle hostess) per iniziare a parlare. Lei non fa altro che essere sorpresa. Ad un certo punto ha iniziato a piangere, ovviamente di gioia. Il video nel giro di pochissimo tempo è diventato virale facendo quasi del tutto dimenticare la notizia legata ad un litigio tra due sorelle avvenuto all’aeroporto di Brindisi, su un volo diretto a Bergamo (Orio al Serio).

In quell’occasione l’aereo ha accumulato circa un’ora di ritardo, facendo innervosire i passeggeri a bordo del volo low cost. Ma non è la prima volta che viene fatta una proposta di matrimonio in aereo. E’ accaduto lo scorso anno, sempre a bordo di un Ryanair di rientro da Malta con destinazione Pisa. In quell’occasione, però, l’innamorato “pazzo” ha tirato dalla tasca un anello. Proprio come vuole la tradizione. Una scena che, anche in questo caso, è stata filmata dagli attenti passeggeri a bordo.

