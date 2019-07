Chiara Ferragni e Tokyo della Casa di Carta realizzano il sogno hot di Fedez

Chiara Ferragni Tokyo Fedez – La seducente Úrsula Corberó della Casa di Carta (meglio nota come Tokyo) dedica un video a Fedez, prontamente postato su Instagram dal cantante.

“Hi Federico, how are you?” chiede Tokyo, mentre Chiara ride in sottofondo. L’influencer il 27 giugno si trovava a Madrid accompagnata dal “neo-biondo” Fedez per ricevere dal periodico “Glamour Spagna” il premio di “Donna più influente dell’anno”.

E, fra uno scatto e l’altro, i due hanno incrociato anche la protagonista della celebre serie TV di Netflix, che il 19 luglio 2019 inaugurerà la sua terza stagione. “Una volta ho fatto un sogno che iniziava proprio così…” commenta Fedez postando il video dell’attrice spagnola.

Anche Chiara non si è lasciata sfuggire l’occasione di una foto con la protagonista della celebre serie spagnola e su Instagram scrive scherzosamente “Tokio e Milan”. Due bellissime città icone di bellezza e stile si incontrano nella capitale della Spagna per la gioia dei follower e soprattutto di Fedez.

Chiara Ferragni Tokyo Fedez – La foto insieme

Bufera sulla foto in piscina di Chiara Ferragni: “Pensi solo alla carriera, tua sorella è tutta plastica”