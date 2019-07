Chiara Ferragni torna a parlare di hate speech, insulti online e bodyshaming e lo fa pubblicando tra le sue stories di Instagram un post scritto da una ragazza, probabilmente sotto a una delle sue foto. Nel post la fan di Chiara Ferragni fa notare come spesso i commenti più raccapriccianti nei confronti delle donne, sul web, arrivano proprio da altre donne.

Queste donne, per la ragazza, “mandano a rotoli tutto ciò per cui combattiamo da sempre, alimentando gli stereotipi che noi Donne cerchiamo di combattere. Proprio quegli stereotipi che portano ragazze ad una malattia grave come l’anoressia o addirittura al suicidio, perché prese in giro per il loro corpo”.

Chiara Ferragni pubblica il lungo post della ragazza in una delle sue stories e sotto commenta “Amen”. Nelle stories successive, però, affronta lei stessa il problema, parlando alle sue follower e dicendo quello che pensa del problema degli insulti sul web alle donne.

“Donne, ricordatevi questo: passare il vostro tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più attraenti, più intelligenti, più divertenti. Vi renderà solo delle persone molto tristi”, spiega la fashion blogger di Cremona.

“Quante di voi si sono sentite meno confident, meno felici per commenti che hanno letto, hanno sentito, che sono stati fatti sul corpo? È successo a tutti. Amarci è già una missione molto difficile, ci dobbiamo scontrare ogni giorno con le nostre insicurezze, ma se queste non vengono portate all’esasperazione da commenti inutili, fatti da persone del nostro sesso, tutto sarebbe più semplice”, spiega ancora l’influencer.

“Assurdo che nel 2019 si debba ancora assistere al triste spettacolo di donne che insultano altre donne, soprattutto per l’aspetto fisico. Nessuno è perfetto, ma è importante amarsi per quello che siamo”, scrive Chiara Ferragni in una storia.

Chiara Ferragni travolta dagli insulti per una foto con la nonna