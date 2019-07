Bufera sulla foto in piscina di Chiara Ferragni: “Pensi solo alla carriera, tua sorella è tutta plastica”

Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche sui social. Sembra che l’influencer non possa pubblicare una foto senza che gli haters si accaniscano contro di lei e, in questo caso, anche contro le sorelle in piscina.

Lunedì 1 luglio Chiara Ferragni ha postato sul suo account Instagram una foto che ritrae lei e le sue due sorelle, Valentina e Francesca in piscina insieme ai loro rispettivi compagni. Le tre giovani donne sono a cavalcioni in spalla ai ragazzi e nella didascalia si legge: “Chi è la coppia migliore?”.

Ed è qui che gli utenti si sono scatenati, puntando il dito tanto contro Chiara, accusata di pensare solo alla carriera e di non essere innamorata di Fedez, quanto contro la sorella Valentina di cui viene criticato l’aspetto fisico (e non è la prima volta).

“Fra Chiara e Fedez non c’è più nulla”, scrive qualcuno. “Chiara pensa solo alla sua carriera visto che è sempre più in ascesa e Federico è costretto a rincorrere una donna che non lo ama più come prima”.

Gli haters non hanno mancato occasione per prendersela anche con la 27enne di Chiara, Valentina Ferragni: “Quanta plastica in piscina”, scrive qualcuno.

Non è la prima volta che Valentina Ferragni è vittima di body shaming. Spesso, la sorella più piccola di Chiara deve far fronte a spiacevoli paragoni e commenti volgari sul suo aspetto fisico.

