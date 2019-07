Calciomercato | News | Trattative | Affari fatti | Serie A

Oggi, 1 luglio 2019, apre il calciomercato estivo 2019. Le squadre di Serie A sono pronte a rinforzare le proprie rose. Chi farà il colpo migliore? Di seguito tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi, lunedì 1 luglio 2019, in tempo reale:

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2019

GLI AFFARI E LE TRATTATIVE DI IERI, 1 LUGLIO

Juventus, le parole di Rabiot in conferenza stampa

Presentato Rabiot in conferenza stampa: “Non ho avuto occasione di parlare con Sarri, ma l’ambiente Juve mi ha fatto subito un’ottima impressione. Sarri è un grande l’allenatore, la Juve ha fatto un’ottima scelta con lui”, le sue prime parole.

Calciomercato Milan, si lavora per Lovren e Veretout

Preso Theo Hernandez, il Milan pensa a Lovren, difensore croato del Liverpool. Per oggi è previsto un appuntamento con la Fiorentina (Pradè è a Milano) per parlare di Veretout, ma la Roma è avanti. Ufficiale la cessione del difensore Stefan Simic all’Hajduk Spalato.

Roma, il ds Petrachi attivissimo sul mercato

Roma attivissima sul mercato: pronta a chiudere per Mancini, aspetta Higuain, spinge per Bartra e aumenta l’offerta per Veretout. E su Pellegrini l’agente dice: “Rimane a Roma, al 100 per cento”

Inter, ora l’assalto a Lukaku

Nelle prossime ore partirà un nuovo assalto dell’Inter a Lukaku: presto incontro tra Manchester United e l’agente del giocatore.

Inter, ufficiale Lazaro

È ufficiale: Valentino Lazaro è un giocatore dell’Inter. L’esterno austriaco è atterrato domenica a Malpensa: l’accordo con l’Hertha Berlino è stato trovato sulla base di 22 milioni più bonus.

Calciomercato Napoli, dopo Manolas si pensa a Lozano e James

Non solo Manolas. Con Raiola si è riparlato anche di Lozano, il Napoli ha ribadito il suo interesse ma sul giocatore c’è forte il Valencia, che lascerebbe a Raiola il 30 per cento sulla futura rivendita, opzione che il Napoli non vuole prendere in considerazione. Su James Rodriguez si sta lavorando a livello legale e contrattuale sui diritti d’immagine del giocatore, una vera star in Colombia.

