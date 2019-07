Wimbledon 2019 | Date | Tabellone | Calendario | Dove vederlo in tv e live streaming

WIMBLEDON 2019 – Oggi, 1 luglio 2019, parte l’edizione 2019 di Wimbledon: il torneo di Tennis su erba più atteso, prestigioso e importante al mondo. Il terzo Slam della stagione, giunto alla sua 133esima edizione, si giocherà, come di consueto, sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra da lunedì primo luglio a domenica 14 luglio.

Dovre vedere le partite? Qual è il tabellone? E il calendario? Di seguito tutte le risposte:

Wimbledon 2019 | Tabellone maschile

Di seguito il tabellone maschile del torneo di Wiumbledon 2019:

TABELLONE MASCHILE – PARTE ALTA

TABELLONE MASCHILE PARTE BASSA

OTTAVI TEORICI

[1] N. Djokovic vs [16] G. Monfils

[11] D. Medvedev vs [7] S. Tsitsipas

[4] K. Anderson vs [15] M. Raonic

[10] K. Khachanov vs [6] A. Zverev

[5] D. Thiem vs [12] F. Fognini

[13] M. Cilic vs [3] R. Nadal

[8] K. Nishikori vs [9] J. Isner

[17] M. Berrettini vs [2] R. Federer

Chi è il favorito per la vittoria di Wimbledon 2019? Il primo nome della lista è quello di Novak Djokovic, vincitore dell’edizione dello scorso anno. Attenzione però agli altri due campionissimi: Roger Federer e Rafa Nadal. Outsider Kevin Anderson, finalista lo scorso anno.

Wimbledon 2019 | Tabellone femminile

Di seguito il tabellone femminile del torneo di Wiumbledon 2019:

TABELLONE FEMMINILE – PARTE ALTA

TABELLONE FEMMINILE – PARTE BASSA

OTTAVI TEORICI

[1] A. Barty vs [13] B. Bencic

[11] S. Williams vs [5] A. Kerber

[4] K. Bertens vs [15] Q. Wang

[9] S. Stephens vs [6] P. Kvitova

[8] E. Svitolina vs [12] A. Sevastova

[16] M. Vondrousova vs [3] Ka. Pliskova

[7] S. Halep vs [10] A. Sabalenka

[14] C. Wozniacki vs [2] N. Osaka

Chi è la favorita per la vittoria finale di Wimbledon 2019? Quello al via oggi sarà il primo torneo da numero uno del mondo per Ashleigh Barty. L’australiana a Wimbledon sarà probabilmente la favorita della vigilia. La lotta dietro di lei sarà serratissima: sono molte le tenniste in grado di poter arrivare fino in fondo…

Wimbledon 2019 | Gli italiani in gara

Ecco i tennisti italiani in gara a Wimbledon:

TORNEO MASCHILE

Saranno nove gli italiani in tabellone: sette ammessi di diritto nel main draw: Fognini, Cecchinato, Berrettini, Seppi, Sonego, Fabbiano e Lorenzi; due dalle qualificazioni: Caruso e Arnaboldi

TORNEO FEMMINILE

Sono solo due le giocatrici italiane in tabellone: Camila Giorgi, già direttamente ammessa, e Giulia Gatto-Monticone che ha superato lo scoglio delle qualificazioni.

Wimbledon 2019 | Calendario

Il calendario di Wimbledon 2019 completo di ogni match:

Lunedì 1 luglio 2019

Singolare maschile – primo turno e Singolare Femminile – primo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Martedì 2 luglio 2019

Singolare maschile – primo turno e Singolare Femminile – primo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Mercoledì 3 luglio 2019

Singolare maschile – secondo turno e Singolare Femminile – secondo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Giovedì 4 luglio 2019

Singolare maschile – secondo turno e Singolare Femminile – secondo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Venerdì 5 luglio 2019

Singolare maschile – terzo turno e Singolare Femminile – terzo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Sabato 6 luglio 2019

Singolare maschile – terzo turno e Singolare Femminile – terzo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Lunedì 8 luglio 2019

Singolare maschile – quarto turno e Singolare Femminile – quarto turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

QUARTI DI FINALE

Martedì 9 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Mercoledì 10 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

SEMIFINALI

Giovedì 11 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Venerdì 12 luglio 2019

Singolare maschile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

FINALE SINGOLARE FEMMINILE

Sabato 13 luglio 2019, alle 14:00 sul Centre Court.

FINALE SINGOLARE MASCHILE

Domenica 14 luglio 2019, alle 14:00 sul Centre Court.

Wimbledon 2019 | Dove vederlo in tv e live streaming

Il torneo di Wimbledon 2019 in Italia sarà trasmesso da Sky Sport: 6 i canali Sky che seguiranno l’evento londinese, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, con le partite del campo centrale.

Poi Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon (canale 205, fino al 14 luglio interamente dedicato 24 ore su 24 ai “Championships”). Infine, il mosaico interattivo, con i 6 canali dedicati: grazie al tasto verde del telecomando Sky sarà possibile passare velocemente da un campo all’altro.

Chi fa la telecronaca e il commento delle partite di Wimbledon su Sky?

Telecronaca: Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Stefano Locatelli, Matteo Renzoni, Antonio Nucera, Dalila Setti e Andrea Paventi.

Commento: Paolo Bertolucci, Filippo Volandri (che si occuperà anche delle analisi tattiche negli studi), Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Diego Nargiso, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Gianluca Pozzi e Sandrine Testud.

Non “solo” le partite. Ogni giorno su Sky Sport Uno, e in contemporanea su Sky Sport 24, appuntamento alle 13.30 e alle 22 con “Studio Wimbledon”, condotto da Eleonora Cottarelli, con Stefano Meloccaro in collegamento da Londra.

Su Sky Sport Uno la rubrica “The Insider”, il dietro le quinte del torneo, affidata a Stefano Meloccaro; immagini, interviste esclusive e il riassunto della giornata.

Dove vedere Wimbledon 2019 in live streaming? Le partite e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.

Wimbledon 2019 | Montepremi

L’edizione di quest’anno del torneo metterà in palio un montepremi totale di 38 milioni di sterline (4 milioni in più del Wimbledon 2018) che equivalgono a circa 44 milioni di euro. I vincitori del torneo singolare maschile e del singolare femminile vinceranno 2,35 milioni di sterline a testa.