Wimbledon 2019: il tabellone maschile del torneo di Tennis

Wimbledon 2019 tabellone maschile | Tennis | Sorteggio | Accoppiamenti | Favoriti

WIMBLEDON 2019 TABELLONE MASCHILE – Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon 2019 è stata accompagnata da qualche polemica: Nadal ha infatti criticato la scelta delle teste di serie da parte degli organizzatori dei campionati londinesi che favorisce i risultati ottenuti da un giocatore sull’erba senza rispettare il ranking Atp.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

A fare da presidio alla parte altra del tabellone c’è Djokovic, che al primo turno affrontarerà Kohlschreiber, mentre al secondo se la vedrà con uno tra Kudla o Jaziri. Nella parte alta del tabellone c’e’ anche il greco Stefanos Tsitsipas, che potrebbe essere l’avversario di Djokovic ai quarti di finale.

Nella parte alta troviamo anche Anderson (primo turno contro Herbert), Raonic (contro Gunneswaran), Wawrinka (contro Bemelmans), Khachanov (contro Kwon) e Zverev (contro Vesely). Nadal e Federer, invece, sono stati piazzati entrambi nella parte bassa del tabellone: per lo svizzero il primo ostacolo sarà il sudafricano Lloyd Harris, per lo spagnolo il giapponese Yuichi Sugita.

Saranno nove gli italiani in tabellone: Fognini, Cecchinato, Berrettini, Seppi, Sonego, Fabbiano, Lorenzi, Caruso e Arnaboldi

Ma vediamo insieme il tabellone maschile di Wimbledon 2019:

PARTE ALTA

PARTE BASSA

OTTAVI TEORICI

[1] N. Djokovic vs [16] G. Monfils

[11] D. Medvedev vs [7] S. Tsitsipas

[4] K. Anderson vs [15] M. Raonic

[10] K. Khachanov vs [6] A. Zverev

[5] D. Thiem vs [12] F. Fognini

[13] M. Cilic vs [3] R. Nadal

[8] K. Nishikori vs [9] J. Isner

[17] M. Berrettini vs [2] R. Federer

Chi è il favorito? Il primo nome è quello di Novak Djokovic, vincitore dell’edizione dello scorso anno. Attenzione però agli altri due campionissimi: Roger Federer e Rafa Nadal. Outsider dell’edizione 2019: Kevin Anderson, finalista lo scorso anno.

Wimbledon 2019 tabellone maschile | Dove vedere le partite in tv

Il torneo di Tennis su erba più importante al mondo in Italia sarà trasmesso da Sky Sport: 6 i canali Sky che seguiranno l’evento londinese, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, con le partite del campo centrale.

