WIMBLEDON 2019 TABELLONE FEMMINILE – Oggi, lunedì 1 luglio 2019, inizia Wimbledon 2019. A difendere il titolo del torneo femminile sarà la tedesca Kerber, ma la favorita sembra essere la nuova numero uno del mondo Ashleigh Barty, fresca vincitrice del Roland Garros. Attenzione però alla solita Serena Williams e a giocatrici come Kvitova e Pliskova. Presente in tabellone anche la Sharapova.

La testa di serie numero 1 è l’australiana Barty, per lei parte alta del tabellone e primo turno contro Zheng, poi Kuznetsova o Van Uytivanck e terzo turno presumibilmente contro Muguruza. Dalla sua parte di tabellone lo spauracchio Serena Williams, testa di serie numero 11, che affronterà al debutto l’azzurra Gatto Monticone.

Prima di incontrare Barty, Serena troverà sulla sua strada Angelique Kerber, testa di serie numero 5 e campionessa 2018. Per la tedesca primo turno contro Maria. Non solo, per Kerber il tabellone non è affatto facile perché al terzo turno potrebbe incrociare Sharapova che affronterà Parmentier al primo turno e una tra Suarez Navarro e Stosur al secondo.

Ma vediamo insieme il tabellone femminile di Wimbledon 2019:

PARTE ALTA

PARTE BASSA

OTTAVI TEORICI

[1] A. Barty vs [13] B. Bencic

[11] S. Williams vs [5] A. Kerber

[4] K. Bertens vs [15] Q. Wang

[9] S. Stephens vs [6] P. Kvitova

[8] E. Svitolina vs [12] A. Sevastova

[16] M. Vondrousova vs [3] Ka. Pliskova

[7] S. Halep vs [10] A. Sabalenka

[14] C. Wozniacki vs [2] N. Osaka

Wimbledon 2019 torneo femminile | Favorite

Chi è la favorita per la vittoria finale di Wimbledon 2019? Quello al via oggi sarà il primo torneo da numero uno del mondo per Ashleigh Barty. L’australiana a Wimbledon sarà probabilmente la favorita della vigilia. La lotta dietro di lei sarà serratissima: sono molte le tenniste in grado di poter arrivare fino in fondo…

