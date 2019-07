Wimbledon 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere le partite del torneo di Tennis

WIMBLEDON 2019 STREAMING TV – Oggi, lunedì 1 luglio 2019, prende il via Wimbledon 2019, il torneo di Tennis su erba più famoso del mondo. Come di consueto, si giocherà sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Le date della 133esima edizione? Start il 1 luglio, fine il 14 luglio.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Dove vedere Wimbledon 2019 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Wimbledon 2019 streaming live: dove vedere le partite del torneo di Tennis in tv

Il torneo di Wimbledon 2019 in Italia sarà trasmesso da Sky Sport tramite ben 6 canali, dal 251 al 256, per un totale di oltre 450 ore di programmazione live. Il canale princiapale, quello in cui verranno trasmesse le partite più importanti, sarà Sky Sport Uno.

Poi Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon (canale 205, fino al 14 luglio interamente dedicato 24 ore su 24 ai “Championships”). Infine, il mosaico interattivo, con tutti i 6 canali dedicati.

IL TABELLONE FEMMINILE

IL TABELLONE MASCHILE

Chi fa la telecronaca e il commento delle partite di Wimbledon su Sky? Le telecronache delle partite saranno affidate ad Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Lucio Rizzica, Nicola Roggero, Stefano Locatelli, Matteo Renzoni, Antonio Nucera, Dalila Setti e Andrea Paventi.

Al commento tecnico: Paolo Bertolucci, Filippo Volandri (che si occuperà anche delle analisi tattiche negli studi), Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Diego Nargiso, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Gianluca Pozzi e Sandrine Testud.

Ma non finisce qui: ogni giorno su Sky Sport Uno, e in contemporanea su Sky Sport 24, appuntamento alle ore 13.30 e alle ore 22 con “Studio Wimbledon”, condotto da Eleonora Cottarelli, con Stefano Meloccaro in collegamento da Londra.

Su Sky Sport Uno la rubrica “The Insider”, il dietro le quinte del torneo, affidata a Stefano Meloccaro.

Wimbledon 2019 streaming live: dove vedere le partite del torneo di Tennis in streaming

Dove vedere Wimbledon 2019 in live streaming? Le partite e gli approfondimenti saranno visibili anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky (quindi a pagamento), SkyGO che permette di seguire i programmi della tv satellitare tramite tablet, smartphone e pc.