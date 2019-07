Wimbledon 2019 calendario | Partite | Date | Orari | Streaming tv

WIMBLEDON 2019 CALENDARIO – Dal 1 luglio al 14 luglio 2019 a Londra va in scena Wimbledon 2019, il torneo di tennis su erba più famoso e prestigioso al mondo. La 133esima edizione del torneo vedrà tantissimi campioni in campo sfidarsi all’ultimo colpo per aggiudicarsi il torneo che prevede un ricchissimo montepremi: 38 milioni di sterline (4 milioni in più del Wimbledon 2018) che equivalgono a circa 44 milioni di euro. I vincitori del torneo singolare maschile e del singolare femminile vinceranno 2,35 milioni di sterline a testa.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU WIMBLEDON 2019

Ma qual è il calendario di Wimbledon 2019? Di seguito il calendario completo:

Lunedì 1 luglio 2019

Singolare maschile – primo turno e Singolare Femminile – primo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Martedì 2 luglio 2019

Singolare maschile – primo turno e Singolare Femminile – primo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Mercoledì 3 luglio 2019

Singolare maschile – secondo turno e Singolare Femminile – secondo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Giovedì 4 luglio 2019

Singolare maschile – secondo turno e Singolare Femminile – secondo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Venerdì 5 luglio 2019

Singolare maschile – terzo turno e Singolare Femminile – terzo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Sabato 6 luglio 2019

Singolare maschile – terzo turno e Singolare Femminile – terzo turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Lunedì 8 luglio 2019

Singolare maschile – quarto turno e Singolare Femminile – quarto turno, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI WIMBLEDON 2019

QUARTI DI FINALE

Martedì 9 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Mercoledì 10 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

SEMIFINALI

Giovedì 11 luglio 2019

Singolare femminile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

Venerdì 12 luglio 2019

Singolare maschile, dalle 11:30 su campi esterni e dalle 13:00 sui campi Centre Court e Court No. 1.

FINALE SINGOLARE FEMMINILE

Sabato 13 luglio 2019, alle 14:00 sul Centre Court.

FINALE SINGOLARE MASCHILE

Domenica 14 luglio 2019, alle 14:00 sul Centre Court.

Wimbledon 2019 calendario | Dove vedere le partite in streaming e tv

Il torneo di Wimbledon 2019 in Italia sarà trasmesso da Sky Sport tramite 6 canali: dal 251 al 256. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno.

L’evento londinese sarà visibile anche in live straming tramite SkyGO.

IL TABELLONE FEMMINILE

IL TABELLONE MASCHILE