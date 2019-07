Bologna-Milano in 9 minuti: ecco il treno supersonico che lo rende possibile

Un treno “supersonico” capace di viaggiare a velocità elevatissime (e con un risparmio di energia) potrebbe arrivare presto in Italia. Si tratta del treno alta velocità a levitazione magnetica passiva di Hyperloop Trasortation Tecnologies (HyperloopTT), l’unica società al mondo ad avere avuto accesso alle più avanzate tecnologie militari sviluppate negli anni passati negli Stati Uniti.

Grazie alla levitazione magnetica passiva, il treno potrà letteralmente sfrecciare fino a 1.223 chilometri all’ora, riporta Il Sole 24Ore.

Per comprendere meglio le potenzialità di questo treno supersonico in termini di rapidità è sufficiente pensare che potrebbe effettuare il collegamento Milano-Bologna in nove minuti.

“Ma l’alta velocità non è la qualità più interessante di HyperloopTT” spiega il co-fondatore della società, Bibop Gresta. Il fattore davvero interessante del treno è al contrario “l’efficienza energetica del sistema”.

Grazie al sistema di levitazione magnetica passiva- che sfrutta l’energia eolica e geotermica- è infatti possibile risparmiare energia: “Il sistema produce più energia di quanta ne consuma”. Un treno, quindi, ad alta velocità, ma con risparmio energetico.

Stando ai calcoli dell’azienda, HyperloopTT potrebbe avere una velocità media di 600km/h pur consumando “un quarto dell’energia e richiedendo un terzo dei costi di investimento rispetto a una linea ad alta velocità”.

Sempre secondo Il Sole 24Ore, la società con sede a Los Angeles starebbe già trattando con alcuni esponenti del Governo italiano per la costruzione di una prima tratta di circa 150 chilometri. Sulle trattative vige la massima riservatezza. Il treno supersonico ad alta velocità potrebbe quindi presto sbarcare nello stivale, ma non è ancora chiaro per quali tratte.

“Entro fine 2019 insieme alle Regioni interessate contiamo di annunciare due progetti di fattibilità per il nostro sistema di trasporto in Italia”, spiega il co-fondatore italiano di HyperloopTT Bibop Gresta, che in questi giorni si trova proprio in Italia.

L’imprenditore ha chiarito che degli incontri riservati saranno riservati alla discussione con eventuali imprenditori. Attualmente Gresta si trova a Milano dove è previsto, lunedì 1 luglio, l’investor day. Nei prossimi giorni l’imprenditore sarà anche a Rimini, Bologna e Torino.

