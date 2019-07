Terra Piatta Football Club – I terrapiattisti colpiscono ancora.

Non si tratta di un convegno per esporre le argomentazioni a sostegno della loro tesi, né di una crociera per dimostrare sul campo la piattezza del globo, ma del nome di una squadra di calcio.

È la “Flat Earth FC“, una squadra spagnola che ha deciso di attribuirsi questo nominativo originale per attirare l’attenzione di tifosi e media.

La mossa risponderebbe alla necessità di dare nuovo lustro al team, e anche a quella di raggruppare tutti i tifosi accomunati dallo stesso ideale. Quello cioè di credere alla teoria che la terra sia piatta.

La società spagnola, che gareggia in quarta divisione, si chiamava fino a pochi giorni fa Mostelos Balompie. Ma il suo giovane presidente, Javi Poves, ha deciso di compiere questa rivoluzione.

“Siamo nati per riunire tutte le voci dei sostenitori del movimento per la terra piatta che cercano risposte. Il calcio è il più popolare sport con maggiore impatto mondiale quindi creare un club dedicato al movimento della Terra piatta è un modo per avere una presenza mediatica costante”, scrive Poves sul sito del club.

“In questo modo saremo anche il primo club al mondo associato non a una città o a un Paese, ma anche a una causa, a un’idea, senza avere specifica connotazione territoriale. Per la prima volta i sostenitori di una squadra saranno accomunati dalla cosa più importante: un ideale”, continua il presidente del Terra Piatta Football Club.

Non contento del cambio di nome, la società ha anche deciso di trasformare il logo della squadra, per renderlo chiaro ed evocativo ed esprimere il forte e chiaro il proprio messaggio.

Il nuovo stemma riporta infatti proprio l’immagine di una terra piatta.

Tutto benissimo dunque per i tifosi spagnoli che credono che la terra sia piatta.

Ma se mai dovessero fare strada e arrivare addirittura ad aggiudicarsi un titolo mondiale, avrebbero forse qualche problema ad accettare un trofeo con la terra tonda.

Terrapiattisti, il relatore Agostino Favari: “La Terra è piatta, ecco le prove”

Un terzo dei millennials non crede che la Terra sia rotonda