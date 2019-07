Temptation Island 2019 streaming seconda puntata | Dove vedere in tv | Diretta

TEMPTATION ISLAND 2019 STREAMING SECONDA PUNTATA – Torna stasera, lunedì 1 luglio 2019, Temptation Island 2019, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Giunto alla sua sesta edizione, Temptation si conferma una certezza del palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset. Dopo gli ottimi ascolti del primo episodio, il programma torna questa sera con la seconda puntata.

Per le sei coppie prosegue il viaggio nei sentimenti. Anche stasera vedremo nuovi video, momenti di tensione e di rabbia, con molti dei fidanzati e delle fidanzate che già si sono avvicinati molto ai single presenti nei villaggi.

In particolare per i fan della trasmissione c’è grande attesa per il falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo: nonostante i due stiano insieme da 13 anni, lei ha molti dubbi sul suo fidanzato, che si sono acuiti durante i primi giorni di permanenza nel resort di Temptation Island 2019.

Secondo le più accreditate anticipazioni, nella seconda puntata di stasera 1 luglio 2019 vedremo Massimo Colantoni nervosissimo dopo aver visto un video della sua fidanzata Ilaria Teolis.

Probabilmente lei sarà caduta tra le braccia di un tentatore, mandato il suo compagno su tutte le furie: “Non se merita proprio un ca…o. La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina”, dice Massimo in un video diffuso dalla produzione del programma.

Ma dove guardare la seconda puntata di Temptation Island 2019? In tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Temptation Island 2019 streaming seconda puntata | Dove vederlo in tv

Temptation Island va in onda come sempre su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 505 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il docu-reality è visibile al tasto 105 del decoder.

Temptation Island 2019 streaming seconda puntata | Dove vederlo in diretta streaming

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la seconda puntata di Temptation Island usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.

Ma c’è di più. Se questa sera siete impegnatissimi e non potete seguire la diretta di Temptation Island, grazie al servizio on demand di MediasetPlay potrete recuperare la puntata anche dopo la messa in onda.

Temptation Island va in onda stasera lunedì 1 luglio 2019 alle ore 21:20 su Canale 5.

Temptation Island 2019 streaming seconda puntata | Le coppie del programma

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island 2019: