Temptation Island 2019 anticipazioni seconda puntata | Cosa succede | 1 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Questa sera, lunedì 1 luglio 2019, va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che vede sei coppie di fidanzati alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. Dopo il grande successo della prima puntata, anche oggi ci saranno tante sorprese e colpi di scena.

Dopo aver conosciuto le sei coppie di questa edizione, i fidanzati e le fidanzate sono stati divisi nei rispettivi villaggi, al cui interno sono presenti i tentatori e le tentatrici single pronti a far vacillare la fedeltà dei concorrenti di Temptation Island 2019.

Già nel primo episodio, infatti, abbiamo visto molti dei fidanzati avvicinarsi ai single, provocando le prime crisi nelle coppie. Ecco cosa accadrà nella seconda puntata di oggi, lunedì 1 luglio 2019, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5. Di seguito tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2019 anticipazioni | Seconda puntata

Dalle anticipazioni che circolano in queste ore, una delle coppie protagoniste della seconda puntata di Temptation Island 2019 è quella formata da Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Se nella prima puntata era stata la ragazza a piangere dopo aver visto le immagini del suo fidanzato, adesso è Massimo ad essere su tutte le furie.

Il ragazzo romano già dai primi giorni nel resort di Temptation si è legato alla single Federica Lepanto, ex concorrente del Grande Fratello 2019. Potrebbe esserci stata dunque una vendetta da parte di Ilaria.

In un video pubblicato dalla produzione del programma, Massimo è davvero nervosissimo e urlando dice: “Non se merita proprio un ca…o. La faccio schiattare, la faccio schiattare, ragazzi, no che ce stanno male, se mettono a piagne! Ma sti ca…i, io me sto a fa duecentomila problemi, ma stica…i! Ma piagnesse! Questa è una regazzina”, riferendosi alla sua fidanzata.

Temptation Island 2019 anticipazioni | Seconda puntata | Cosa succede

Ma non solo. I fan del programma di Canale 5 sono infatti in attesa dalla scorsa puntata del falò di confronto tra Nunzia e Arcangelo: i due sono fidanzati da 13 anni, ma lei non ha gradito alcune scene viste nei video e ha chiesto già il falò.

I problemi non mancano neppure tra Vittorio e Katia, con quest’ultima che si è dimostrata essere una delle concorrenti più esuberanti di questa edizione: “Due anni e mezzo buttati nel ce..o. Mi sta più sul c..o dedicare attenzioni, cose. Veramente è questo che mi sta sul c..o, la perdita di tempo. Brava, brava davvero tanta roba”, dirà infuriato Vittorio dopo aver visto un video della sua fidanzata.

E ancora ci sarà una cena romantica tra Cristina e Sammy, non gradita dal fidanzato di lei David, che commenta: “Io penso che lei farebbe molta più bella figura a starsene seduta lì su una panca a non fare niente e a meditare realmente se vuole stare con me o no”. Insomma anche oggi ne vedremo delle belle!

Temptation Island 2019 anticipazioni | Coppie

