Stasera in tv Rai 1 | Pretty Woman | 1 luglio 2019 | Canzone

STASERA IN TV RAI 1 PRETTY WOMAN – “E cosa succede quando lui ha scalato la torre e salvato lei?”. “…Che lei salva lui”.

Se questa frase vi dice qualcosa, allora non potete perdere l’appuntamento di stasera in tv, alle 21,25 su Rai 1. Torna Pretty Woman, la favola metropolitana che ha segnato la storia della commedia americana anni ’90.

Tutto quello che c’è da sapere su Pretty Woman

Una giovanissima Julia Roberts veste i panni di Vivian, un’adorabile ragazza disillusa nata e cresciuta a Hollywood che finisce nel giro della prostituzione. A farle da spalla e da mentore è la ben più navigata amica Kit (interpretata da Laura San Giacomo), che le insegna tutti i trucchi del mestiere.

Stasera in tv Rai 1 | Pretty Woman | Di cosa parla

La vita di Vivian è destinata a cambiare in seguito all’incontro fortuito con un affascinante e ricchissimo finanziere, Edward Lewis, interpretato da un indimenticabile Richard Gere.

A bordo della sua lussuosissima auto, Edward/Gere si perde nella periferia di Hollywood e chiede indicazioni a Vivian, che, spinta da Kit, mira a “lavorarselo fino all’ultimo centesimo”.

Ma quello fra Vivian e Edward non è destinato ad essere un rapporto venale. Fra i due nasce infatti un’immediata sintonia. Quello che doveva essere un semplice viaggio in macchina, si trasforma così in un’inaspettata e travolgente storia d’amore, capace di abbattere tabù e barriere sociali di ogni sorta.

Il resto è storia. Da vedere e da rivedere.

Stasera in tv Rai 1 | Pretty Woman | Canzone

Un’altra grande caratteristica di Pretty Woman è la canzone che fa da colonna sonora. Il brano in questione è del 1964 e si intitola Oh, Pretty Woman. A cantarlo, Roy Orbison.

È stata proprio questa canzone a ispirare il nome del film con Gere e Roberts.

Pretty Woman non doveva avere un happy ending, il finale alternativo confermato da Julia Roberts

