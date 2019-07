🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island 2019 | Seconda puntata | 1 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 TEMPTATION ISLAND – Cresce l’attesa tra il pubblico di Canale 5 per questa sera, lunedì 1 luglio 2019. Sulla rete ammiraglia Mediaset, infatti, oggi andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 2019, il docu-reality ideato da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia giunto ormai alla sua sesta edizione.

La settimana scorsa, l’esordio del programma su Canale 5 è stato bagnato da un netto successo negli ascolti tv: il segnale che i telespettatori di Mediaset sono ben disposti verso la trasmissione e non aspettano altro che nuovi, interessanti spunti per vederla e commentarla insieme sui social network.

Tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island 2019

Cosa c’è questa sera in tv

Temptation Island, come ben risaputo, è un reality nel quale sei coppie di fidanzati decidono di separarsi, vivendo tre settimane lontani all’interno di un resort di lusso in Sardegna. Accanto a loro ci sono ben 26 tentatori, ragazzi e ragazze single e senza freni che hanno come compito proprio quello di mandare in tentazione le coppie e testarne la fedeltà.

Se nella prima puntata già una delle sei coppie – quella composta da Jessica e Andrea – ha rischiato di scoppiare, ce ne saranno delle belle anche nell’episodio di stasera, lunedì 1 luglio 2019.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island | Le anticipazioni

Secondo le anticipazioni di oggi, assoluta protagonista della puntata di stasera sarà la coppia formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

Se settimana scorsa la ragazza era andata su tutte le furie a causa dell’eccessiva vicinanza di Massimo alla single Federica Lepanto, oggi sarà proprio Massimo ad arrabbiarsi moltissimo con la compagna.

Tutto sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Qualche problema anche per Katia Fanelli e Vittorio Collina, soprattutto a causa dell’eccessiva esuberanza di lei. Come anche per Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, che già settimana scorsa avevano rischiato di finire al falò in anticipo.

Le anticipazioni complete della seconda puntata di Temptation Island

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Temptation Island 2019

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island | Orario

Anche le altre coppie del programma, però, avranno le loro gatte da pelare, in una puntata che – grazie anche al sapiente montaggio – regalerà emozioni e colpi di scena.

L’appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island 2019, dunque, è per questa sera su Canale 5. L’orario di inizio è alle 21.20.