STASERA IN TV 1 LUGLIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 1 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè

21:25 – Pretty Woman

Questa sera Rai 1 propone un grande classico del cinema: Pretty Woman, con Richard Gere e una splendida Julia Roberts, uscito nel 1990.

Trama: un ricco ma solitario uomo d’affari si imbatte involontariamente in una prostituta e preso dalla sua simpatia la “assume” come accompagnatrice. Finirà per innamorarsene perdutamente.

Ecco il trailer:

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Hawaii Five-O – Stagione 8, episodio 6

Su Rai 2 questa sera una nuova puntata del telefilm Hawaii Five-O, arrivato alla sua ottava stagione.

Trama: Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police – gestita secondo le sue regole – per combattere la crescente criminalità nell’arcipelago: in cambio avrà a sua disposizione tutti i mezzi necessari per portare avanti l’indagine sull’omicidio del padre. Steve chiama a far parte della squadra il detective Daniel “Danny” Williams, un poliziotto del New Jersey appena trasferitosi per stare vicino alla figlia, che vive a Honolulu assieme alla madre e al nuovo compagno di lei; Chin Ho Kelly, un ex detective del luogo, ingiustamente accusato di corruzione; e Kona “Kono” Kalakaua, la cugina di Chin, una giovane e spavalda agente fresca di accademia, desiderosa di far parte della nuova squadra, per la quale il gruppo sceglie il nome di Five-0.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Prima dell’alba – La Rampa

Questa sera Rai 3 arriva una nuova puntata – la terza della stagione – del nuovo programma di Salvo Sottile, Prima dell’alba – La Rampa. Il popolo della notte viene raccontato in un viaggio che attraversa il nostro paese e che termina, sempre, prima dell’alba.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 – Tempesta d’amore

20.30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 questa sera torna Nicola Porro con il suo Quarta repubblica, programma di approfondimento sull’attualità socio-politica del nostro paese. In studio tanti ospiti per commentare le principali notizie della settimana.

Stasera in tv 1 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Temptation Island 6

Su Canale 5 arriva l’attesissima seconda puntata di Temptation Island 6, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia nel quale sei coppie mettono in gioco il loro amore, separandosi per 21 giorni e abitando in un resort in Sardegna, circondato da bellissimi tentatori e stupende tentatrici.

Guida tv 1 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Death Race

Su Italia 1 questa sera va in onda Death Race, film action del 2008 con Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke.

Trama: Negli Stati Uniti del futuro, i carcerati vengono costretti a competere tra di loro in un’arena automobilistica dove il prezzo della sconfitta è spesso la morte. Frankenstein è un detenuto a poche settimane dal suo rilascio, che viene costretto dalla perfida direttrice del suo istituto penitenziale a prendere parte alla “corsa della morte”. Ma le cose non vanno come previsto per la direttrice, visto che Frankenstein dimostra una grande abilità al volante e diviene un idolo del pubblico delle corse.

Ecco il trailer:

Programmi tv 1 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Il socio

Questa sera su La 7 va in onda il film Il socio, con Tom Cruise, Gene Hackman, Holly Hunter, Jeanne Tripplehorn, del 1993.

Trama: Il neoavvocato Mitch McDeere, rifiuta le offerte di importanti studi legali per entrare in una oscura società di Memphis, in vista di un brillante futuro. Da un giorno all’altro, infatti, si ritroverà immerso nel benessere. Ma la medaglia ha sempre due facce. La società per la quale lavora, è incaricata di dare un volto pulito ai traffici del crimine organizzato.

Ecco il trailer:

Programmi tv 1 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Agente 007, Dalla Russia con amore

Su Tv 8 questa sera arriva il film Agente 007, Dalla Russia con amore, secondo film (e uno dei più amati) della saga di James Bond, interpretato qui da Sean Connery.

Trama: Bond deve recuperare un potente congegno capace di rompere messaggi criptati, la SPECTRE oltre al congegno vuole anche vendicare la morte del Dr. No uccidendo Bond.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

19:20 – E’ già ieri

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Venom Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima visione assoluta il film Venom, del 2018, con Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze.

Trama: Eddie Brock, giornalista, svolge indagini sulle poco chiare sperimentazioni condotte da una torbida organizzazione denominata Life Foundation. L’uomo, però, viene contaminato da una forma di vita aliena.

Ecco il trailer: Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi, lunedì 1 luglio 2019, fin dal pomeriggio inizia lo spettacolo di Wimbledon, il torneo di tennis su erba più importante dell’anno. Stasera in tv 1 luglio | Sky Uno 19:40 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – America”s Got Talent: The Champions – 1^TV Su Sky Uno questa sera arriva un nuovo episodio dell’ultima stagione, in prima tv, di America”s Got Talent: The Champions.