Sabrina e Nicola Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Cognomi | Sabrina Martinengo | Nicola Tedde

SABRINA E NICOLA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Una delle coppie più amate di questa edizione di Temptation Island 2019 è quella costituita da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.

I due concorrenti infatti hanno fatto discutere sin dalla prima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sabrina e Nicola Temptation Island 2019 | Chi sono

I due sono una delle coppie che più ha fatto parlare di sé in queste prime puntate di Temptation Island 2019. A caratterizzare la loro coppia è la differenza d’età tra i due. Lei infatti ha 42 anni, mentre Nicola ha 12 anni meno di lei.

Per questo motivo hanno deciso di partecipare a Temptation, per capire se questa storia può essere veramente solida oppure no. Sabrina ha avuto già due matrimoni, uno di 5 e uno di 10 anni. Inoltre ha avuto quattro figli, ai quali è legatissima.

I due si sono conosciuti attraverso i social, ma la differenza d’età li spaventa. Già dalla prima puntata non sono mancate le frizioni: lui infatti appare meno maturo dell’età che ha, come hanno subito notato le tentatrici.

Sabrina e Nicola Temptation Island 2019 | Sabrina Martinengo

È originaria di Cuneo ed ha 42 anni. Ha già avuto due matrimoni e ben quattro figli. Ha molti dubbi sulla relazione con Nicola, di 12 anni più piccolo, per questo ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019: “Io e Nicola stiamo insieme da due anni e mezzo, ma non viviamo insieme. Sono sempre stata con uomini più grandi di me, e mai nella mia vita avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. A Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione. La mia paura è quella di avere conferme dei miei dubbi”

Nicola Tedde

Nicola ha 30 anni ed è nato e cresciuto in Sardegna. È molto riservato, tanto che della sua vita privata si sa davvero poco. “Ho contattato lei tramite social. Non ci ho pensato due volte a mandare la richiesta di amicizia. Ho avuto in passato relazioni con ragazze coetanee o più piccole di me, ma ultimamente mi trovo molto meglio con le donne che hanno qualche anno in più. Non mi fa paura questa esperienza”, ha dichiarato nel video di presentazione.

