Pretty Woman trama | Film | Rai 1 | Di cosa parla | Storia | Julia Roberts | Curiosità

PRETTY WOMAN TRAMA – Questa sera su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film uscito nelle sale cinematografiche nel 1990. Una pellicola che ha fatto la storia del cinema, famosa in tutto il mondo e – ancora oggi – campione d’incassi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PRETTY WOMAN

Ma qual è la trama di Pretty Women? Di seguito la risposta:

Pretty Woman trama | Film | Rai 1 | Di cosa parla | Storia

La protagonista è Vivian (Julia Roberts), una giovane prostituta che ha già capito come va il mondo, lui è Edward Lewis (Richard Gere), mago della finanza esperto nell’acquisire società, smantellarle e rivenderle a pezzi. Trovandosi da solo a Los Angeles incontra casualmente Vivian, ci passa la notte insieme e decide di “affittarla” per l’intera settimana.

Durante la settimana però i due si conoscono meglio e ne succedono di tutti i colori. Alla fine Vivian finisce per innamorarsi del suo cliente. Sentimento ricambiato dall’uomo che offre alla ragazza un appartamento in cui vivere così da poter continuare a vederla. Lei si sente però offesa dalla proposta e non la accetta.

Nel frattempo Edward diventa meno spietato sul lavoro. Cambiamento che viene imputato a Vivian che rischia anche di essere violentata. Dopo ulteriori intoppi e problemi i due, quando tutto sembra svanire tristemente, si ritrovano per non lasciarsi mai più.

DOVE VEDERE PRETTY WOMAN

Pretty Woman trama | Film | Rai 1 | Curiosità

Il titolo originario del film era 3000 (quella era infatti la cifra pattuita tra Edward e Vivian). Inoltre, la trama avrebbe dovuto avere un’impronta molto più drammatica: Vivian avrebbe dovuto essere una tossicodipendente. Infatti parte dell’accordo tra i due avrebbe stabilito che non avrebbe dovuto drogarsi durante la settimana con Edward. Alla fine si scelse di trasferire questa caratteristica sull’amica di Vivian, Kit.

La collana che vediamo nel film e che Vivian indossa durante La Traviata costava 250.000 dollari.

Nella scena in cui Vivian fa volare una lumaca, il cameriere che la prende al volo dicendo “succede tutte le volte”. Si tratta dello stesso attore che compare nel 2001 in Pretty Princess, film con Anne Hathaway, in cui dice esattamente la stessa battuta.

Nella scena in cui Edward suona il pianoforte, Richard Gere sta suonando davvero.

La chimica fra Julia Roberts e Richard Gere è innegabile. Sembra persino che l’attore fosse stato tentato di rifiutare la parte, e che sia stata proprio una nota della Roberts con scritto “ti prego, dì di si” a fargli cambiare idea.