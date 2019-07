Pretty Woman streaming live e diretta tv: dove vedere il film

PRETTY WOMAN STREAMING TV – Questa sera, 1 luglio 2019, alle ore 21.15 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film campione d’incassi che dal 1990 (anno di uscita al cinema) ha fatto emozionare milioni di persone. Protagonisti della pellicola Richard Gere e Julia Roberts.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PRETTY WOMAN

Dove vedere Pretty Women in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Pretty Woman: dove vedere il film in diretta tv

Pretty Woman va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 per la versione HD) del vostro telecomando.

Il film avrà inizio alle ore 21,25.

Pretty Woman: dove vedere il film in live streaming

Il film sarà trasmesso anche in live streaming gratis tramite la pittaforma gratuita (previa registrazione via mail o social network) RaiPlay.it. Come funziona RaiPlay.it? Semplice, una volta sul sito e fatta la registrazione, cliccate sulla tendina in alto a sinistra. Fatto? Ottimo. Ora selezionate la voce “dirette” e cliccate su Rai 1. Ci siete, ora non dovrete far altro che godervi lo spettacolo. Buona visione.

LA TRAMA DI PRETTY WOMAN

Pretty Woman streaming live | Canzone

Il film Pretty Woman è diventato famoso anche per la colonna sonora, che riprende la canzone del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, che ha ispirato il titolo del film. Il sottofondo musicale è stato composto da James Newton Howard. Intitolata He Sleeps / Love Theme, questa composizione per pianoforte è ispirata a Racing in the Street di Bruce Springsteen.