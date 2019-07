Pretty Woman | Film | Trama | Cast | Frasi | Colonna sonora | Canzone | Trailer

Stasera, 1 luglio 2019, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film uscito nelle sale nel 1990. Il modello della commedia romantica di fine e nuovo millennio con protagonisti la stupenda Julia Roberts e l’affascinante Richard Gere.

Ma qual è la trama? Le frasi celebri? La colonna sonora? Di seguito tutte le risposte:

Pretty Woman | Film | Trama

Lei è Vivian, una giovane prostituta che ha già capito come va il mondo, lui è Edward Lewis, mago della finanza esperto nell’acquisire società, smantellarle e rivenderle a pezzi. È il tipo dell’uomo freddo e calcolatore. Trovandosi da solo a Los Angeles incontra casualmente Vivian, ci passa la notte insieme e decide di “affittarla” per la settimana.

Durante la settimana ne succedono di tutti i colori e Vivian finisce per innamorarsi del suo cliente. Sentimento ricambiato dall’uomo che offre a Vivian un appartamento in cui vivere così da poter continuare a vederla. Lei si sente però offesa dalla proposta e non la accetta. Dopo ulteriori intoppi e problemi i due, quando tutto sembra svanire, si ritrovano.

Pretty Woman non doveva avere un happy ending, il finale alternativo confermato da Julia Roberts

Pretty Woman | Film | Cast

La ricerca degli attori per Pretty Woman fu un processo abbastanza lungo. Il regista Marshall aveva inizialmente preso in considerazione Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Denzel Washington e Al Pacino per il ruolo del miliardario Edward Lewis. Stesso discorso per la parte di Vivian. Inizialmente il regista offrì la parte a Karen Allen, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Molly Ringwald, Daryl Hannah, Jennifer Jason Leigh e Valeria Golino.

Quando tutte le attrici rifiutarono il ruolo, il regista decise di affidare la parte alla allora poco conosciuta Julia Roberts: scelta che cambiò la vita dell’attrice che vide la sua carriera decollare.

Pretty Woman | Film | Colonna sonora

Il film Pretty Woman è diventato famoso anche per la colonna sonora, che riprende la canzone del 1964 Oh, Pretty Woman di Roy Orbison, che ha ispirato il titolo del film. Il sottofondo musicale è stato composto da James Newton Howard. Intitolata He Sleeps / Love Theme, questa composizione per pianoforte è ispirata a Racing in the Street di Bruce Springsteen.

DOVE VEDERE PRETTY WOMAN

Nel film sono presenti poi altre canzoni. Eccole:

Wild Women Do – Natalie Cole

Fame ’90 – David Bowie

King Of Wishful Thinking – Go West

Tangled – Jane Wiedlin

It Must Have Been Love – Roxette

Life In Detail – Robert Palmer

No Explanation – Peter Cetera

Real Wild Child (Wild One) – Christopher Otcasek

Fallen – Lauren Wood

Show Me Your Soul – Red Hot Chili Peppers

Pretty Woman | Film | Frasi

Quali sono le frasi più famose del film Pretty Woman? Eccone alcune:

Edward: “Che cosa vuoi Vivian?” Vivian: “Voglio la favola”.

“Non sono mai gentili con la gente: sono gentili con le carte di credito”

“Questa è Hollywood, la terra dei sogni. Alcuni si realizzano altri no, ma voi continuate a sognare”

Edward: “Poche persone mi stupiscono”. Vivian: “Sei fortunato, la maggior parte mi sciocca a morte”

“È difficile lasciare andare qualcosa di così bello”

Venditore di cravatte: “Mi scusi signore, esattamente per sfacciata somma di denaro, che intendeva… disinvolta o diciamo spudorata?” Edward Lewis: “Spudorata, diciamo”

Vivian: “È molto più facile credere alle cattiverie, ci hai mai fatto caso?”

Pretty Woman | Film | Trailer

Ecco il trailer del film Pretty Woman: