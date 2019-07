William e Kate stanno cancellando Harry e Meghan: la prova che lo dimostra

A stilare la lista dei personaggi più influenti del Regno Unito è Tatler, ovvero la rivista britannica considerata come la bibbia dell’alta società inglese. E sono proprio loro, i Duchi di Cambridge William e Kate a ottenere la palma dei più socialmente influenti degli UK.

A sorpresa, nella classifica del Social Power Index (letteralmente: indice di influenza sociale) non compaiono Harry e Meghan, che possono tuttavia consolarsi con il primato di “re e regina del glamour mondiale”.

La scelta di Kate e William è motivata dalla loro presenza costante e continuativa negli ambienti più esclusivi dell’alta società britannica. Se però i Duchi di Cambridge sembrano essere ovunque (o più precisamente, ovunque valga la pena di essere), aggiudicarsi un invito da loro è tutta un’altra questione.

Partecipare a un evento nella loro casa di campagna di Anmer Hall è infatti cosa ambitissima da tutto il loro entourage. Ma in pochi possono vantare un simile onore, perché, come è noto, la Royal Family tiene in special modo alla propria intimità.

Al quarto posto della prestigiosa classifica troviamo poi Harper Beckham, la giovanissima figlia di David e Victoria Beckham, che a soli sette anni ha conquistato i fan per il suo sofisticato taglio di capelli. A riprova dell’impatto sociale della piccola c’è il fatto che ha festeggiato i suoi sei anni proprio a casa Windsor, a Buckingham Palace.

